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Bayern negocia renovação de Olise após interesse do Real Madrid

Clube alemão pode torná-lo o jogador mais bem pago do clube

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
08/10/2026 18:46
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Olise em ação em Bayern x PSG, na semifinal da Champions League
Olise em ação em Bayern x PSG, na semifinal da Champions League (Foto: Odd Andersen/AFP)

O Bayern de Munique já negocia a renovação do contrato de Michael Olise, de 24 anos, que tem vínculo até 2029 e não possui cláusula de rescisão. De acordo com o jornal "Sport", a expectativa é que o atacante francês permaneça no clube alemão, afastando o interesse do Real Madrid, que não avançou em propostas concretas.

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Michael Olise tem se destacado no Bayern desde sua chegada em 2024, vindo do Crystal Palace por 60 milhões de euros. Em 114 jogos oficiais, o francês acumula 50 gols e 58 assistências, desempenho que o coloca entre as principais referências da equipe e o coloca no mesmo patamar de jogadores como Harry Kane, ambos cotados ao prêmio de Melhor Jogador do Mundo.

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Bayern tenta garantir permanência de Olise

O clube bávaro já iniciou conversas para estender o contrato de Olise, com a possibilidade de oferecer um salário que o tornaria o atleta mais bem remunerado do elenco, superando Jamal Musiala. Caso a renovação não se concretize, o Bayern poderá considerar uma venda na próxima janela de transferências.

Karl-Heinz Rummenigge, ex-CEO e atual membro do conselho do Bayern, demonstrou otimismo sobre a permanência de Olise e Kane no clube. Em entrevista, afirmou que ambos desejam continuar em Munique por um longo período e que espera que as renovações sejam anunciadas em breve.

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Olise e Gross disputam a bola em Bayern x Dortmund, pela Bundesliga
Olise e Gross disputam a bola em Bayern x Dortmund, pela Bundesliga (Foto: Alexandra Beier/AFP)

Real Madrid não avança em proposta

No Real Madrid, clube frequentemente ligado a grandes nomes do futebol mundial, a permanência de Olise no Bayern é dada como certa, já que não houve movimentações concretas para contratá-lo. Assim, o futuro do francês parece cada vez mais alinhado com o do Bayern, que aposta em sua continuidade para manter o alto nível da equipe.

As negociações para a renovação de Michael Olise seguem em andamento, com expectativa de definição nos próximos meses, enquanto o Bayern se prepara para garantir a permanência de uma de suas principais estrelas até, pelo menos, 2029.

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Conteúdo produzido com apoio de inteligência artificial e revisado por humano

Olise comemora um dos gols da França sobre a Bélgica
Olise comemora um dos gols da França sobre a Bélgica (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

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