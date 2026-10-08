Bayern negocia renovação de Olise após interesse do Real Madrid
Clube alemão pode torná-lo o jogador mais bem pago do clube
O Bayern de Munique já negocia a renovação do contrato de Michael Olise, de 24 anos, que tem vínculo até 2029 e não possui cláusula de rescisão. De acordo com o jornal "Sport", a expectativa é que o atacante francês permaneça no clube alemão, afastando o interesse do Real Madrid, que não avançou em propostas concretas.
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Michael Olise tem se destacado no Bayern desde sua chegada em 2024, vindo do Crystal Palace por 60 milhões de euros. Em 114 jogos oficiais, o francês acumula 50 gols e 58 assistências, desempenho que o coloca entre as principais referências da equipe e o coloca no mesmo patamar de jogadores como Harry Kane, ambos cotados ao prêmio de Melhor Jogador do Mundo.
Bayern tenta garantir permanência de Olise
O clube bávaro já iniciou conversas para estender o contrato de Olise, com a possibilidade de oferecer um salário que o tornaria o atleta mais bem remunerado do elenco, superando Jamal Musiala. Caso a renovação não se concretize, o Bayern poderá considerar uma venda na próxima janela de transferências.
Karl-Heinz Rummenigge, ex-CEO e atual membro do conselho do Bayern, demonstrou otimismo sobre a permanência de Olise e Kane no clube. Em entrevista, afirmou que ambos desejam continuar em Munique por um longo período e que espera que as renovações sejam anunciadas em breve.
Real Madrid não avança em proposta
No Real Madrid, clube frequentemente ligado a grandes nomes do futebol mundial, a permanência de Olise no Bayern é dada como certa, já que não houve movimentações concretas para contratá-lo. Assim, o futuro do francês parece cada vez mais alinhado com o do Bayern, que aposta em sua continuidade para manter o alto nível da equipe.
As negociações para a renovação de Michael Olise seguem em andamento, com expectativa de definição nos próximos meses, enquanto o Bayern se prepara para garantir a permanência de uma de suas principais estrelas até, pelo menos, 2029.
Conteúdo produzido com apoio de inteligência artificial e revisado por humano
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