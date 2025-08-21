A Conmebol se pronunciou pela primeira vez após a grave confusão envolvendo torcedores durante a partida entre Independiente x Universidad de Chile, válida pela partida de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana, que terminou empatada em 1 a 1.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Segundo relatos, torcedores da Universidad de Chile teriam ateado fogo em objetos durante o intervalo, enquanto parte da torcida do time anfitrião invadiu o setor visitante e protagonizou agressões.

A entidade informou que mantém contato constante com as autoridades competentes e acompanha de perto a situação, assegurando que medidas firmes serão adotadas conforme o regulamento da Comissão Disciplinar.

continua após a publicidade

Além disso, a confederação reafirmou seu empenho na erradicação da violência no futebol, reforçando a responsabilidade dos clubes em adotar todas as medidas de prevenção e controle. A instituição também sinalizou que está coletando e processando informações para que a Unidade Disciplinar aplique as sanções correspondentes, garantindo que episódios desse tipo não se repitam.

Leia abaixo a nota completa da Conmebol:

Em relação aos acontecimentos ocorridos ontem à noite durante o encontro entre Club Atlético Independiente e Universidade do Chile, pelas oitavas de final da Conmebol Sudamericana 2025, A Confederação expressa seu repúdio e condena firmemente os atos de violência registrados dentro e fora do estádio.

continua após a publicidade

A Conmebol está em contato permanente com as autoridades de segurança e acompanha de perto a situação das pessoas afetadas. A instituição também agirá com a máxima firmeza, de acordo com o regulamento da Comissão Disciplinar.

No contexto da suspensão e do subsequente cancelamento da partida, a Confederação está coletando dados e processando informações que serão encaminhadas à Unidade Disciplinar para a aplicação das sanções correspondentes.

Finalmente, a Confederação reafirma seu compromisso com a erradicação da violência no futebol e insta todos os clubes participantes de suas competições, na qualidade de responsáveis pela segurança quando atuam como anfitriões, a adotarem as máximas medidas de prevenção e controle, para garantir que fatos desta natureza não voltem a se repetir.

Autoridades de segurança seguem em contato com a Conmebol para apuração e medidas disciplinares (Foto: Alejandro Pagni/AFP)

O que aconteceu?

O time chileno abriu o placar aos 11 minutos com Assadi, e Montiel empatou para os mandantes aos 27 do primeiro tempo. Segundo o jornal argentino "Olé", a confusão começou com torcedores da Universidad de Chile incendiando objetos no setor visitante e arremessando cadeiras em direção à torcida adversária.

Alguns torcedores argentinos chegaram a invadir o campo em busca de segurança. Outros, cruzaram a grade que separava as torcidas para retaliar as ações dos visitantes. Houve também relatos de pedras e barras de ferro lançadas pelos chilenos contra os rivais. Em imagens compartilhadas nas redes sociais, hinchas da La U aparecem pulando da arquibancada para fugir das agressões dos "rojos".

O segundo tempo chegou a começar, mas a partida foi novamente paralisada após dois minutos, já que o clima continuava tenso nas arquibancadas. Após 20 minutos de espera, a arbitragem mandou os jogadores para os vestiários e também deixou o gramado. O sistema de som do estádio ordenou a saída imediata da torcida visitante. No entanto, uma parcela se recusou a seguir o comando e foi perseguida por torcedores do Independiente, que portavam barras de ferro.

De acordo com o portal "Tyc Sports", são pelo menos 10 feridos até o momento, alguns em estado grave. Mais de 300 torcedores foram detidos.

Conforme publicado pela "ESPN", a Universidad de Chile recebeu uma carga de 5 mil ingressos, número acima da capacidade do setor destinado aos visitantes, em negociação entre os dois clubes. O empate parcial classifica a La U, que venceu a ida por 1 a 0.