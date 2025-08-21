A rivalidade entre Palmeiras e Chelsea parece ter ultrapassado a barreira das quatro linhas mais uma vez. O BlueCo Group, conglomerado que controla o clube inglês, avançou nas tratativas para contratar Julio Enciso, do Brighton, e frustrou o interesse do Verdão. A equipe paulista demonstrava intenção concreta de contar com o atleta de 21 anos. A proposta do grupo europeu gira em torno de 15 milhões de euros (R$ 95,91 milhões), além de bônus por desempenho.

Enciso, da seleção paraguaia, deverá inicialmente reforçar o Strasbourg, com o objetivo de ganhar mais experiência na França. A expectativa é que o meia-atacante seja posteriormente integrado ao Chelsea, a partir da temporada 2026/27. A estratégia faz parte de um planejamento de longo prazo do grupo que administra ambos os clubes — assim como aconeteceu com o brasileiro Andrey Santos, ex-Vasco.

Com a conclusão da transferência, o paraguaio se tornará o 15º jogador ou membro da comissão técnica adquirido pelo Chelsea junto ao Brighton desde 2022, ano em que o BlueCo assumiu o controle da entidade londrina. O consórcio é liderado pelo empresário norte-americano Todd Boehly.

Durante entrevista coletiva desta quinta-feira (21), o técnico do Brighton, Fabian Hürzeler, evitou confirmar a saída do jovem. Enciso marcou cinco gols e contribuiu com seis assistências em 57 partidas pelos Seagulls, após ser contratado do Libertad por 9,5 milhões de libras (R$ 70,26 milhões), em 2022. Na última temporada, o jogador foi emprestado ao Ipswich Town, rebaixado na Premier League 2024/25.

E o Palmeiras? 🟢

Sem a contratação de Enciso, o Palmeiras, até o momento, confirmou quatro chegadas neste segundo semestre: o atacante Ramón Sosa, o lateral-direito Khellven, o lateral-esquerdo Jefté e o goleiro Carlos Miguel. A diretoria agora concentra esforços na busca por reposições para o volante Richard Ríos, negociado com o Benfica.

