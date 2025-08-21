menu hamburguer
Futebol Internacional

Presidente da Fifa condena violência em Independiente x Universidad de Chile

Infantino se manifesta após cenas de guerra em Avellaneda, pela Sul-Americana

Gianni Infantino, presidente da Fifa, fala no 75º Congresso da entidade
Gianni Infantino, presidente da Fifa, fala no 75º Congresso da entidade (Foto: Divulgação/Fifa)
Gabriel Bergone
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado por Nathalia Gomes
Dia 21/08/2025
11:54
  • Matéria
Gianni Infantino, presidente da Fifa, se manifestou nas redes sociais na manhã desta quinta-feira (21) após cenas de guerra entre Independiente e Universidad de Chile nas arquibancadas do setor visitante do estádio Libertadores de América, em Avellaneda (ARG).

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Torcedores da Universidad de Chile teriam ateado fogo em objetos durante o intervalo da partida contra o Independiente, pela volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana, que terminou empatada em 1 a 1. Parte da torcida da equipe anfitriã invadiu o setor visitante e protagonizou agressões.

Após o ocorrido, Infantino reafirmou seu empenho na erradicação da violência no futebol, reforçando a responsabilidade dos clubes e das autoridades em adotar todas as medidas de prevenção e controle.

Confira a nota divulgada por Gianni Infantino, presidente da Fifa

Condeno energicamente a impactante violência que levou ao cancelamento da partida de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana entre Independiente e Universidad de Chile, em Buenos Aires.

A violência não tem lugar no futebol: os jogadores, os torcedores, o pessoal, os árbitros e todos que desfrutam do nosso belo esporte devem poder fazê-lo sem medo.

Desde a FIFA, nossos pensamentos estão com todas as vítimas inocentes, ao mesmo tempo em que esperamos que as autoridades competentes imponham sanções exemplares contra os autores desses terríveis atos.

Gianni Infantino, presidente da Fifa, se manifesta contra violência em Avellaneda (Foto: Reprodução/Instagram)

O que aconteceu na partida entre Independiente e Universidad de Chile?

O time chileno abriu o placar aos 11 minutos com Assadi, e Montiel empatou para os mandantes aos 27 do primeiro tempo. Segundo o jornal argentino "Olé", a confusão começou com torcedores da Universidad de Chile incendiando objetos no setor visitante e arremessando cadeiras em direção à torcida adversária.

Alguns torcedores argentinos chegaram a invadir o campo em busca de segurança. Outros, cruzaram a grade que separava as torcidas para retaliar as ações dos visitantes. Houve também relatos de pedras e barras de ferro lançadas pelos chilenos contra os rivais. Em imagens compartilhadas nas redes sociais, hinchas da La U aparecem pulando da arquibancada para fugir das agressões dos "rojos".

Confederação condena atos de violência dentro e fora do estádio (Foto: Alejandro Pagni/AFP)
Independiente e La U é suspenso por confusão na arquibancada visitante do estádio Libertadores de América (Foto: Alejandro Pagni/AFP)

O segundo tempo chegou a começar, mas a partida foi novamente paralisada após dois minutos, já que o clima continuava tenso nas arquibancadas. Após 20 minutos de espera, a arbitragem mandou os jogadores para os vestiários e também deixou o gramado. O sistema de som do estádio ordenou a saída imediata da torcida visitante. No entanto, uma parcela se recusou a seguir o comando e foi perseguida por torcedores do Independiente, que portavam barras de ferro.

De acordo com o portal "Tyc Sports", são pelo menos 10 feridos até o momento, alguns em estado grave. Mais de 300 torcedores foram detidos.

Conforme publicado pela "ESPN", a Universidad de Chile recebeu uma carga de 5 mil ingressos, número acima da capacidade do setor destinado aos visitantes, em negociação entre os dois clubes. O empate parcial classifica a La U, que venceu a ida por 1 a 0.

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
