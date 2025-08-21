Presidente da Fifa condena violência em Independiente x Universidad de Chile
Infantino se manifesta após cenas de guerra em Avellaneda, pela Sul-Americana
Gianni Infantino, presidente da Fifa, se manifestou nas redes sociais na manhã desta quinta-feira (21) após cenas de guerra entre Independiente e Universidad de Chile nas arquibancadas do setor visitante do estádio Libertadores de América, em Avellaneda (ARG).
Torcedores da Universidad de Chile teriam ateado fogo em objetos durante o intervalo da partida contra o Independiente, pela volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana, que terminou empatada em 1 a 1. Parte da torcida da equipe anfitriã invadiu o setor visitante e protagonizou agressões.
Após o ocorrido, Infantino reafirmou seu empenho na erradicação da violência no futebol, reforçando a responsabilidade dos clubes e das autoridades em adotar todas as medidas de prevenção e controle.
Confira a nota divulgada por Gianni Infantino, presidente da Fifa
Condeno energicamente a impactante violência que levou ao cancelamento da partida de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana entre Independiente e Universidad de Chile, em Buenos Aires.
A violência não tem lugar no futebol: os jogadores, os torcedores, o pessoal, os árbitros e todos que desfrutam do nosso belo esporte devem poder fazê-lo sem medo.
Desde a FIFA, nossos pensamentos estão com todas as vítimas inocentes, ao mesmo tempo em que esperamos que as autoridades competentes imponham sanções exemplares contra os autores desses terríveis atos.
O que aconteceu na partida entre Independiente e Universidad de Chile?
O time chileno abriu o placar aos 11 minutos com Assadi, e Montiel empatou para os mandantes aos 27 do primeiro tempo. Segundo o jornal argentino "Olé", a confusão começou com torcedores da Universidad de Chile incendiando objetos no setor visitante e arremessando cadeiras em direção à torcida adversária.
Alguns torcedores argentinos chegaram a invadir o campo em busca de segurança. Outros, cruzaram a grade que separava as torcidas para retaliar as ações dos visitantes. Houve também relatos de pedras e barras de ferro lançadas pelos chilenos contra os rivais. Em imagens compartilhadas nas redes sociais, hinchas da La U aparecem pulando da arquibancada para fugir das agressões dos "rojos".
O segundo tempo chegou a começar, mas a partida foi novamente paralisada após dois minutos, já que o clima continuava tenso nas arquibancadas. Após 20 minutos de espera, a arbitragem mandou os jogadores para os vestiários e também deixou o gramado. O sistema de som do estádio ordenou a saída imediata da torcida visitante. No entanto, uma parcela se recusou a seguir o comando e foi perseguida por torcedores do Independiente, que portavam barras de ferro.
De acordo com o portal "Tyc Sports", são pelo menos 10 feridos até o momento, alguns em estado grave. Mais de 300 torcedores foram detidos.
Conforme publicado pela "ESPN", a Universidad de Chile recebeu uma carga de 5 mil ingressos, número acima da capacidade do setor destinado aos visitantes, em negociação entre os dois clubes. O empate parcial classifica a La U, que venceu a ida por 1 a 0.
