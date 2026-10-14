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Barcola desencanta, e Liverpool vence o LASK na Champions

Francês marca seus primeiros gols com a camisa do clube inglês

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
14/10/2026 15:35
Atualizado há 1 minutos
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Barcola comemora gol marcado pelo Liverpool sobre o LASK, na Champions League
Barcola comemora gol marcado pelo Liverpool sobre o LASK, na Champions League (Foto: Branislav Racko/AFP)

O Liverpool venceu o LASK Linz por 6 a 3, pela 2ª rodada da Champions League, nesta quarta-feira (14), na Áustria. O zagueiro Ronald Araújo abriu o placar, enquanto Barcola desencantou e balançou as redes duas vezes na etapa inicial. No segundo tempo, Frimpong, Barcola e Koumas ampliaram o marcador, enquanto Ljubicic e Flecker (2) diminuíram a desvantagem pelos donos da casa.

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No primeiro tempo, o Liverpool não tomou conhecimento do LASK e dominou o confronto desde o pontapé inicial. Aos 21 minutos, Ronald Araújo aproveitou uma cobrança de escanteio de Tsimikas, subiu mais do que a zaga adversária e abriu o placar de cabeça. E dois minutos mais tarde, Barcola recebeu um passe de Koumas na área e bateu colocado para marcar seu primeiro gol com a camisa dos Reds. E aos 36 minutos, o francês foi acionado na área em profundidade por Wirtz e finalizou de canhota na saída do goleiro Jungwirth para estufar as redes novamente.

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No segundo tempo, o LASK voltou assustando o Liverpool com uma finalização da entrada da área de Lang ao lado da trave de Alisson. Mas os ingleses responderam rapidamente e ampliaram o placar aos cinco minutos com Frimpong aproveitando um cruzamento de Tsimikas e cabeceando no cantinho para marcar seu gol. Os austríacos diminuíram o marcador aos 17 minutos com Ljubicic sendo acionado dentro da área e finalizando de canhota para superar o goleiro brasileiro. Mas aos 21 minutos, Barcola recebeu um cruzamento rasteiro de Frimpong na pequena área e escorou para o fundo das redes.

Barcola celebra hat-trick do Liverpool sobre o LASK, na Champions League
Barcola celebra hat-trick do Liverpool sobre o LASK, na Champions League (Foto: Branislav Racko/AFP)

Em um jogo de muitos gols, Koumas aproveitou um cruzamento da direita de Frimpong e bateu de primeira para fazer 6 a 1 para o Liverpool aos 26 minutos. Mas o LASK respondeu imediatamente com Flecker aproveitando um cruzamento de Dibango e mergulhando de peixinho na bola para descontar o marcador. E aos 32 minutos, o centroavante austríaco voltou a balançar as redes após novo cruzamento de Dibango e uma finalização cruzada com a perna direita para estufar as redes.

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✅ Ficha técnica

LASK 🆚 Liverpool
Champions League - 2ª rodada

📆 Data e horário: quarta-feira, 14 de outubro de 2026, às 13h45 (de Brasília)
📍 Local: Raiffeisen Arena, Linz (AUT)
🥅 Gols: Ronald Araújo, 21'/1°T (0-1); Barcola, 23'/1ºT (0-2); Barcola, 36'/1ºT (0-3); Frimpong, 5'/2ºT (0-4); Ljubicic, 17'/2ºT (1-4); Barcola, 21'/2ºT (1-5); Koumas, 26'/2ºT (1-6); Flecker, 29'/2ºT (2-6); Flecker, 32'/2ºT (3-6).
🟨 Cartões amarelos: Elfadli (LAS)
🟥 Cartões vermelhos: -

LASK (Técnico: Dietmar Kühbauer)
Jungwirth; Jorgensen (Flecker), Mbuyamba, Alemão, Andrade e Dibango; Bogarde (Ljubicic), Danek e Schöpf (Elfadli); Lang (Kane) e Adeniran (Kalajdzic).

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Liverpool (Técnico: Andoni Iraola)
Alisson; Frimpong, Ronald Araújo (Joe Gomez), Jacquet (Van Dijk) e Tsimikas; Nyoni (Mac Allister), Gravenberch e Wirtz; Koumas, Barcola (Victor Muñoz) e Ngumoha (Chambers).

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