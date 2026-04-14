O atacante Raphinha não poupou críticas à arbitragem após a eliminação do Barcelona para o Atlético de Madrid nas quartas de final da Champions League, nesta terça-feira (14). Mesmo fora das duas partidas devido a uma lesão na coxa direita, o brasileiro acompanhou a delegação em Madri e, após o apito final, classificou a eliminatória como "mentirosa". O jogador foi flagrado pelas câmeras fazendo gestos de "roubo" com as mãos ainda no gramado do Metropolitano.

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Em entrevista na zona mista, o camisa 11 demonstrou revolta com os critérios adotados nos dois confrontos. O Barcelona teve um jogador expulso em cada jogo – Pau Cubarsí na ida e Eric García na volta –, além de uma queixa formal à Uefa por um pênalti não marcado no primeiro duelo. Para Raphinha, o desequilíbrio na aplicação de cartões foi determinante para o resultado final que favoreceu o time de Simeone.

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– Para mim foi roubado. Não só esse jogo como o outro também. A arbitragem tem ido muito mal. Incrível as decisões que toma. O Atlético fez sei lá quantas faltas e o árbitro não mostrou um cartão para eles. Queria entender o medo deles do Barcelona chegar para ganhar – declarou o brasileiro à TNT Sports.

A frustração do atacante aumentou pelo fato de o Barcelona ter vencido a partida de volta por 2 a 1, placar insuficiente para reverter a derrota por 2 a 0 sofrida no Camp Nou. Raphinha enfatizou que o esforço necessário para o clube catalão vencer as partidas parece ser desproporcional em relação aos adversários, sugerindo uma tendência negativa nas decisões dos juízes contra a equipe blaugrana.

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– Foi difícil, ainda mais quando a gente vê que precisa fazer três vezes mais para ganhar o jogo. Cometer um erro até entendo, agora, dois jogos seguidos… essa eliminatória foi bem mentirosa ao meu ver. Todo mundo pode errar, é ser humano, mas quando os erros vêm se repetindo é um ponto de atenção – concluiu o atacante.

Raphinha lamentando chance no duelo entre Barcelona e Rayo Vallecano (Foto: Josep Lago/AFP)

Hansi Flick também falou sobre a eliminação do Barcelona

Diferente da explosão de Raphinha, o técnico Hansi Flick adotou um tom mais contido ao ser questionado sobre a atuação de Clement Turpin e as decisões do VAR. Embora tenha lamentado a falta de sorte e afirmado que o Barcelona merecia a classificação pelo que apresentou nos dois jogos, o treinador alemão preferiu não alimentar a polêmica com os juízes após o encerramento da participação europeia.

– Não quero falar sobre isso porque não posso mudar essas coisas. É assim que é, e tenho que aceitar. Talvez fosse bom para vocês se eu falasse, mas não vou – afirmou o treinador.

Com o fim do sonho da Champions League, o Barcelona volta suas atenções exclusivamente para o Campeonato Espanhol. A equipe lidera a competição com nove pontos de vantagem sobre o Real Madrid e busca confirmar o título nacional nas próximas rodadas. Raphinha, por sua vez, segue em processo de recuperação física para reforçar o time na reta final da temporada.

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