Futebol Internacional

De volta à Espanha: Messi surpreende e anuncia compra de clube espanhol; veja detalhes

Astro argentino assume controle total do clube catalão visando o acesso em 2026

Pedro Bernardo
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porAlessandra Ferreira,
Dia 16/04/2026
14:40
Lionel Messi em ação pelo Inter Miami em amistoso contra o Del Valle, em Porto Rico (Foto: Jaydee Lee SERRANO / AFP)
Lionel Messi vira dono do UE Cornellà, da terceira divisão espanhola (Foto: Jaydee Lee Serrano / AFP)
Lionel Messi está de volta à Catalunha, mas desta vez fora das quatro linhas. O astro argentino oficializou, nesta quinta-feira, a compra integral do UE Cornellà, clube que disputa a terceira divisão da Espanha. A transação marca um novo passo na carreira do camisa 10 como investidor esportivo, estreitando ainda mais seus laços com a região onde fez história pelo Barcelona.

Messi em ação no duelo entre Inter Miami e LAFC (Foto: Frederic J. Brown/AFP)
Messi em ação no duelo entre Inter Miami e LAFC (Foto: Frederic J. Brown / AFP)

Em nota oficial, o Cornellà destacou que a chegada de Messi não é apenas financeira, mas simbólica:

— Com esta transação, Messi reforça sua estreita relação com o Barcelona e seu compromisso com o desenvolvimento do esporte e dos talentos locais na Catalunha. Uma ligação que remonta à sua época como jogador do FC Barcelona e que se manteve indelével ao longo dos anos — afirmou o clube.

Fundado em 1951, o UE Cornellà vive um momento de ascensão. Atualmente na terceira posição do Grupo V, a equipe já está garantida nos playoffs e sonha com uma vaga na segunda divisão espanhola para a temporada 2026/27.

Aos 38 anos, o projeto de Messi para o clube foca no que ele conhece melhor: a formação de atletas. O Cornellà é conhecido por ser um celeiro de talentos, tendo revelado nomes como: David Raya (Goleiro do Arsenal), Gerard Martín (Lateral do Barcelona) e Jordi Alba (Ex-Barça e Inter Miami).

