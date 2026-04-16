De volta à Espanha: Messi surpreende e anuncia compra de clube espanhol; veja detalhes
Astro argentino assume controle total do clube catalão visando o acesso em 2026
Lionel Messi está de volta à Catalunha, mas desta vez fora das quatro linhas. O astro argentino oficializou, nesta quinta-feira, a compra integral do UE Cornellà, clube que disputa a terceira divisão da Espanha. A transação marca um novo passo na carreira do camisa 10 como investidor esportivo, estreitando ainda mais seus laços com a região onde fez história pelo Barcelona.
Em nota oficial, o Cornellà destacou que a chegada de Messi não é apenas financeira, mas simbólica:
— Com esta transação, Messi reforça sua estreita relação com o Barcelona e seu compromisso com o desenvolvimento do esporte e dos talentos locais na Catalunha. Uma ligação que remonta à sua época como jogador do FC Barcelona e que se manteve indelével ao longo dos anos — afirmou o clube.
Fundado em 1951, o UE Cornellà vive um momento de ascensão. Atualmente na terceira posição do Grupo V, a equipe já está garantida nos playoffs e sonha com uma vaga na segunda divisão espanhola para a temporada 2026/27.
Aos 38 anos, o projeto de Messi para o clube foca no que ele conhece melhor: a formação de atletas. O Cornellà é conhecido por ser um celeiro de talentos, tendo revelado nomes como: David Raya (Goleiro do Arsenal), Gerard Martín (Lateral do Barcelona) e Jordi Alba (Ex-Barça e Inter Miami).
🤑 Aposte jogos de futebol pelo mundo! Clique aqui e saiba mais!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
- Matéria
- Mais Notícias