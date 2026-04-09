O Barcelona protocolou uma queixa formal na Uefa para contestar as decisões da arbitragem durante a derrota por 2 a 0 para o Atlético de Madrid. A partida ocorreu na última quarta-feira (8), no Camp Nou, em confronto válido pelo jogo de ida das quartas de final da Champions League. A diretoria do clube catalão divulgou uma nota oficial protestando contra o árbitro romeno István Kovács e a atuação do VAR, bem como solicitou o acesso aos áudios da equipe de arbitragem e a abertura de uma investigação sobre os incidentes ocorridos no duelo.

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A principal reclamação do Barcelona não está relacionada à expulsão do zagueiro Pau Cubarsí no primeiro tempo da partida. A queixa fundamenta-se na não marcação de um pênalti aos nove minutos da etapa final, quando o placar registrava vantagem de 1 a 0 para a equipe visitante.

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Após a cobrança de um tiro de meta executada pelo goleiro Musso, a bola foi recebida pelo zagueiro Pubill, que a segurou com a mão dentro da área para reiniciar a jogada. A equipe de arbitragem em campo e o VAR não assinalaram a infração, o que o clube mandante classificou como um erro grave e contrário aos regulamentos do esporte, com impacto direto no desenrolar e no resultado do jogo.

Comunicado do Barcelona

"O FC Barcelona anuncia que, hoje, o departamento jurídico do Clube apresentou uma queixa formal à UEFA relativamente aos acontecimentos ocorridos na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões da UEFA contra o Atlético de Madrid. O Clube considera que a atuação do árbitro foi contrária ao regulamento em vigor, influenciando diretamente o andamento e o resultado do jogo. A reclamação centra-se num incidente específico. Aos 54 minutos do jogo, após o reinício correto da partida, um jogador adversário tocou na bola com a mão dentro da área, mas não foi assinalado qualquer pênalti. O FC Barcelona considera que esta decisão, juntamente com a grave falha do VAR em intervir, constitui um erro significativo. Consequentemente, o clube solicitou uma investigação, acesso às comunicações do árbitro e, se necessário, o reconhecimento oficial dos erros e a implementação de medidas adequadas. Nessa mesma linha, o FC Barcelona acredita que esta não é a primeira vez que, em edições recentes da Champions League, decisões incompreensíveis da arbitragem prejudicaram seriamente a equipe, criando uma clara desvantagem comparativa e impedindo-a de competir em igualdade de condições com outros clubes."

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Histórico de contestações e projeção de medidas

O comunicado emitido pelo Barcelona argumenta que as decisões de arbitragem têm gerado prejuízos à equipe em edições recentes da Champions. O clube denunciou a existência de um duplo padrão na aplicação das regras, o que, segundo a nota, impede o time de competir em condições de igualdade com outros adversários.

Reportagens publicadas pela imprensa esportiva espanhola, como o jornal Mundo Deportivo, indicam que a Uefa estuda a aplicação de uma punição a István Kovács como resposta à queixa. A medida resultaria no afastamento do árbitro romeno de todas as competições europeias até o encerramento da atual temporada, previsto para o mês de maio. O jogo de volta entre o Atlético de Madrid e o Barcelona ocorrerá na próxima terça-feira, dia 14 de abril, no Metropolitano.

Lamine Yamal lamenta derrota do Barcelona para o Atlético de Madrid na Champions League (Foto: Lluis GENE / AFP)

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