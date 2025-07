Barcelona tem interesse na contratação de Rodrygo, diz jornal

Segundo o portal UOL, o Barcelona tem interesse na contratação de Rodrygo, do Real Madrid. O brasileiro vive momento turbulento nos Merengues, com baixa minutagem, e já foi sondado por clubes da Premier League, Arábia Saudita e França. O Barcelona, contudo, encaminhou a contratação de Rashford para a ponta esquerda, e uma eventual troca de Rodrygo dentro da Espanha é improvável.

De acordo com informações do UOL, o Barcelona acionou intermediários para avisar ao Real Madrid que tem interesse no jogador, se ele tiver a intenção de sair do clube da capital. As conversas entre os clubes ainda não foram abertas, mas os Blaugranas deixaram claro ao Real que querem Rodrygo.

A sina do brasileiro segue preocupando o torcedor do clube espanhol. Recuperado de um período de problemas físicos e psicológicos, Rodrygo ainda não alcançou o prestígio desejado sob o comando de Xabi Alonso, e foi reserva em praticamente todos os jogos no Mundial de Clubes - com exceção da estreia.

Barcelona avança por Rashford, e um movimento por Rodrygo é improvável

O Barcelona acertou os detalhes contratar Marcus Rashford na tarde deste sábado (19). Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o clube catalão apresentou uma proposta por empréstimo com opção de compra ao Manchester United, aceita pelo clube inglês.

Com o acerto, é improvável que o Barcelona busque outro jogador da mesma posição para o elenco. o clube ainda mostrou interesse nas contratações de Nico Williams, do Athletic Bilbao, e Luis Díaz, do Liverpool, nesta janela de transferências, mas os negócios não avançaram. Ambos os jogadores são da mesma posição de Rodrygo: a ponta-esquerda.

