Presidente de La Liga detona cancelamento de jogo em Miami

A La Liga cancelou a realização do jogo entre Villarreal e Barcelona em Miami, nos Estados Unidos, como estava previsto há semanas. Após a notícia do cancelamento, o presidente Javier Tebas emitiu um comunicado oficial apontando instituições governamentais europeias como responsáveis pelo atraso do futebol local.

A realização do jogo nos Estados Unidos foi alvo de muitas polêmicas nos últimos dias, principalmente por parte do Real Madrid. O jogo entre Villarreal e Barcelona estava programado para ser disputado no dia 20 de dezembro, no Hard Rock Stadium, em Miami, pela 17ª rodada da La Liga, mas será disputado no Estádio La Ceramica, que é a casa do Submarino Amarelo.

A desistência de realizar o jogo fora do país veio após uma onda de protestos, encabeçada especialmente pela Associação Espanhola de Jogadores de Futebol (AFE), com atletas parados nos primeiros segundos de jogos da última rodada do Campeonato Espanhol.

Javier Tebas, sem citar nomes, também fez referência a quem questiona a integridade do futebol europeu com pressão a árbitros e as citadas instituições governamentais. O jornal "Marca", por exemplo, interpretou como recado a Florentino Pérez, presidente do Real Madrid.

Veja o comunicado de Javier Tebas, presidente de La Liga

Javier Tebas é presidente de La Liga desde 2013 (Foto: Reprodução/Instagram)

Hoje, o futebol espanhol perdeu uma oportunidade de avançar, se projetar para o mundo e fortalecer seu futuro.

A defesa da "tradição" é invocada a partir de uma perspectiva tacanha e provinciana, enquanto as verdadeiras tradições do futebol europeu são ameaçadas por decisões das instituições governamentais que, ano após ano, destroem as ligas nacionais, a verdadeira força motriz da indústria do futebol europeu, devido à ingenuidade e passividade dos líderes europeus que não conseguem distinguir o trivial do essencial.

A "integridade da competição" está sendo questionada por aqueles que questionam essa mesma integridade há anos, pressionando árbitros e autoridades governamentais, construindo narrativas distorcidas ou usando pressão política e da mídia como ferramenta esportiva.

E outros, talvez sem saber e de boa-fé, foram atraídos para debates sobre informações que já foram discutidas em 2018, onde essas supostas "informações" — que eles tinham naquela época e ainda têm agora — eram apenas uma desculpa para acabar com o projeto.

Quero agradecer ao Villarreal CF e ao FC Barcelona pelo comprometimento e generosidade em fazer parte de um projeto que visava exclusivamente o crescimento da nossa competição. Eles não estavam pensando em si mesmos; estavam pensando em todos.

A LaLiga continuará trabalhando, com rigor e convicção, para manter o futebol espanhol competitivo, enfrentando aqueles que buscam destruí-lo, mas sempre respeitando suas raízes e garantindo sua sustentabilidade. O futebol espanhol merece olhar para o futuro com ambição, não com medo. Continuaremos tentando. Desta vez, chegamos muito perto.

