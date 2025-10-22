Nesta quarta-feira (22), o Maracanã será — mais uma vez — o grande palco do futebol sul-americano. O estádio receberá o duelo entre Flamengo e Racing, pelo jogo de ida das semifinais da Libertadores. O confronto promete equilíbrio, mas, para o jornal espanhol "Diario AS", a equipe rubro-negra é a grande favorita na disputa.

Buscando repetir as conquistas de 2019 e 2022, o Flamengo, segundo a publicação espanhola, é considerado a principal força na semifinal da Libertadores. Para Juan Lopestino, autor da matéria do AS, a vitória sobre o Palmeiras na última rodada do Brasileirão demonstra o quão preparado e confiante o Rubro-Negro chega para o confronto.

– O grande objetivo do time carioca é a Libertadores nesta temporada, na tentativa de replicar as conquistas recentes de 2019 e 2022. A equipe de Filipe Luís é a grande favorita no confronto eliminatório e buscará obter uma boa vantagem para viajar com tranquilidade para Avellaneda – escreveu o portal.

O AS destaca que, mesmo disputando uma "final" pelo Brasileirão, o Flamengo conseguiu elevar o moral após vencer e encostar na liderança. Passado o clássico nacional, o veículo ressalta que, apesar do favoritismo, Filipe Luís ainda terá dores de cabeça para definir a escalação titular diante das boas opções disponíveis.

– O Mengão teve um jogo desafiador no último domingo, também em casa, contra o Palmeiras, onde uma derrota o teria deixado com poucas chances de conquistar o Brasileirão. No entanto, venceu por 3 a 2 com atuações de destaque de Pedro e De Arrascaeta e conseguiu igualar a pontuação do Verdão, aumentando também o moral para este confronto.

Filipe Luís terá que decidir sua escalação entre as várias opções que possui, principalmente no ataque. A defesa parece clara com a lesão de Léo Ortiz e a entrada de Danilo, mas ainda não está claro se Saúl será titular, após se recuperar de sua lesão, e se Lino manterá seu lugar diante da evolução de Carrascal – publicou o AS.

No decorrer da matéria, o jornal também analisa o Racing, que, embora "correndo por fora", não deve ser subestimado. O AS lembra que a equipe argentina, campeã da Copa Sul-Americana de 2024, busca mais uma final continental, mas reconhece a dificuldade da missão.

– O Racing, campeão da Copa Sul-Americana em 2024, busca mais uma final continental, mas desta vez a missão será muito mais complicada. A equipe eliminou o Peñarol e o Vélez nas oitavas e quartas de final, respectivamente, e agora terá que apresentar sua melhor versão se quiser ter alguma chance de superar seu rival carioca – finalizou o jornal.

Jornal "AS" sobre a partida entre Flamengo e Racing (Foto: Reprodução/As)

Tradução: Filipe Luís na busca pela final (Título).

O Flamengo recebe o Racing no jogo de ida das semifinais da Copa Libertadores, após uma enorme vitória contra o Palmeiras no Brasileirão (Subtítulo).

Flamengo x Racing: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Libertadores

Flamengo e Racing, da Argentina, se enfrentam na noite desta quarta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida das semifinais da Libertadores. O confronto no Maracanã, que conta com ingressos esgotados, terá a transmissão do Globoplay. Clique para assistir no Globoplay.

Posteriormente, no dia 29 de outubro, as equipes voltam a se enfrentar, no mesmo horário, mas em Avellaneda, na Argentina. Quem avançar de fase encarará o vencedor de Palmeiras x LDU. A decisão da Librtadores será em Lima, no Peru.

O Flamengo, em busca do tetracampeonato da Libertadores (campeão em 1981, 2019 e 2022), chega com moral para a partida desta quarta-feira. Afinal, vem de vitória por 3 a 2 em cima do Palmeiras no final de semana, em partida que contou com os dois líderes do Brasileirão. Além disso, contará com um grande apoio da torcida rubro-negra, que prepara uma grande festa no Maracanã para o primeiro compromisso das semifinais.

O técnico Filipe Luís não contará com Everton Cebolinha, que sofreu uma lesão no músculo do quadril. Já o zagueiro Léo Ortiz, com um estiramento do ligamento do tornozelo direito, é dúvida. Se ele não ficar à disposição, Danilo jogará ao lado de Léo Pereira na defesa.

De La Cruz, que ficou fora da partida contra o Palmeiras, pode retornar no jogo no Maracanã contra o time argentino.

