Futebol Internacional

Lenda do Manchester City pode ficar fora de rodada da Champions; entenda

Multicampeão pelo City não conseguiu finalizar e vira dúvida na rodada da Champions

Gabriel Bergone
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 22/10/2025
11:53
Guardiola lamenta derrota do Manchester City para o Crystal Palace na final da Copa da Inglaterra. Treinador foi comparado com Abel Ferreira, do Brasileirão (Foto: Glyn Kirk/AFP)
Pep Guardiola lamenta derrota do Manchester City (Foto: Glyn Kirk/AFP)
Multicampeão pelo Manchester City, Ilkay Gundogan defende atualmente o Galatasaray, da Turquia. Segundo informações do jornal turco "Fotomaç", o meia não conseguiu finalizar o último treino da equipe por conta de dores e é dúvida para enfrentar o Bodo/Glimt, nesta quarta-feira (22), às 13h45 (de Brasília), pela terceira rodada da fase de liga da Champions League. Gabriel Sara, ex-São Paulo, é o favorito para assumir a vaga do alemão.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Mesmo sendo peça-chave na última temporada pelo Manchester City, Gundogan não era mais visto como prioridade nos planos do técnico Guadiola e chegou ao Galatasaray no início de setembro. Ao lado de Sané e Osimhen, o meia é um dos principais nomes do time turco.

Galatasaray x Bodo/Glimt pela terceira rodada da Champions

O Galatasaray entra em campo buscando embalar na competição após alternar bons e maus resultados neste início de Champions. Com uma vitória e uma derrota, o time turco soma três pontos e ocupa a 21ª posição na tabela. Jogando em casa, a equipe de Okan Buruk conta com o apoio da torcida e o poder de fogo de Mauro Icardi e Victor Osimhen para tentar assumir de vez um lugar entre os primeiros colocados da fase de liga.

Do outro lado, o Bodo/Glimt vive um momento histórico. O time norueguês disputa pela primeira vez a fase principal da Liga dos Campeões e chega invicto, com dois empates, ocupando a 24ª colocação. A equipe comandada por Kjetil Knutsen aposta em seu estilo ofensivo e na boa fase de Jens Petter Hauge e Kasper Høgh para surpreender os turcos e conquistar a primeira vitória no torneio continental.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Ilkay Gundogan em ação pelo Galatasaray, da Turquia (Foto: Divulgação/Galatasaray)
Ilkay Gundogan em ação pelo Galatasaray, da Turquia (Foto: Divulgação/Galatasaray)

