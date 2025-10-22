Jornal aponta cinco motivos para Racing sonhar com classificação sobre Flamengo
Argentinos buscam jogar primeira final de Libertadores em quase 60 anos
Às vésperas do aguardado duelo das semifinais da Libertadores, o diário argentino "Clarín" listou cinco motivos que alimentam o sonho do Racing em eliminar o Flamengo e chegar à final pela primeira vez desde 1967. A equipe de Gustavo Costas enfrenta o time carioca nesta quarta-feira às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de ida.
Quais são os motivos para o Racing acreditar na classificação ?
Gustavo Costas
O jornal destaca a liderança e o espírito vencedor de Gustavo Costas, técnico que mantém 100% de aproveitamento em mata-matas de competições internacionais desde o retorno ao clube.
— Agora temos que ganhar a Libertadores — afirmou o treinador
Retrospecto contra clubes brasileiros
Outro ponto é o histórico recente contra equipes brasileiras. Sob comando de Costas, o Racing eliminou Bragantino, Athletico, Corinthians e Cruzeiro rumo ao título da Copa Sul-Americana de 2024 — e venceu o Fortaleza nas duas partidas da fase de grupos da atual Libertadores.
Derrota para o Central Córdoba
O "Clarín" também relembra o "santiagueñazo" do Central Córdoba, que derrotou o Flamengo por 2 a 1 no Maracanã, como prova de que o time rubro-negro "não é invencível" e que o Racing pode ter chances.
"Maravilla Martínez"
Entre os fatores apontados está ainda o poder decisivo do atacante Adrián "Maravilla" Martínez, artilheiro com 50 gols desde a chegada de Costas e maior goleador do clube em torneios internacionais, com 18 gols.
"El Cilindro"
Por fim, a publicação ressalta a força do Racing em Avellaneda: a equipe venceu todos os jogos de volta em casa nas últimas campanhas continentais. A expectativa é que o "El Cilindro" de Avellaneda seja novamente um fator determinante na partida de volta contra o Flamengo.
