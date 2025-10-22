menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Jornal aponta cinco motivos para Racing sonhar com classificação sobre Flamengo

Argentinos buscam jogar primeira final de Libertadores em quase 60 anos

3d13ae9e-b840-45f7-842b-b86ec9364191_eu-aspect-ratio-1024-1024
Emive Ferreira
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThayuan Leiras,
Dia 22/10/2025
11:28
Gustavo Costas. técnico do Racing, que irá enfrentar o Flamengo (Foto: Divulgação)
Gustavo Costas, técnico do Racing, que irá enfrentar o Flamengo (Foto: Divulgação)
Às vésperas do aguardado duelo das semifinais da Libertadores, o diário argentino "Clarín" listou cinco motivos que alimentam o sonho do Racing em eliminar o Flamengo e chegar à final pela primeira vez desde 1967. A equipe de Gustavo Costas enfrenta o time carioca nesta quarta-feira às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de ida.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp.

Quais são os motivos para o Racing acreditar na classificação ?

Gustavo Costas

O jornal destaca a liderança e o espírito vencedor de Gustavo Costas, técnico que mantém 100% de aproveitamento em mata-matas de competições internacionais desde o retorno ao clube.

— Agora temos que ganhar a Libertadores — afirmou o treinador

Retrospecto de Gustavo Costas em jogos de mata-mata desde seu retorno ao Racing (Foto: Reprodução/Clarín)
Retrospecto de Gustavo Costas em jogos de mata-mata desde seu retorno ao Racing (Foto: Reprodução/Clarín)

Retrospecto contra clubes brasileiros

Outro ponto é o histórico recente contra equipes brasileiras. Sob comando de Costas, o Racing eliminou Bragantino, Athletico, Corinthians e Cruzeiro rumo ao título da Copa Sul-Americana de 2024 — e venceu o Fortaleza nas duas partidas da fase de grupos da atual Libertadores.

Flamengo x Racing: Retrospecto do Racing contra clubes brasileiros desde que Gustavo Costas assumiu a equipe (Foto: Reprodução/Clarín)
Retrospecto do Racing contra clubes brasileiros desde que Gustavo Costas assumiu a equipe (Foto: Reprodução/Clarín)

Derrota para o Central Córdoba

O "Clarín" também relembra o "santiagueñazo" do Central Córdoba, que derrotou o Flamengo por 2 a 1 no Maracanã, como prova de que o time rubro-negro "não é invencível" e que o Racing pode ter chances.

O Flamengo perdeu para o Central Córdoba por 2 a 1 na fase de grupos da Libertadores (Foto: Divulgação)
O Flamengo perdeu para o Central Córdoba por 2 a 1 na fase de grupos da Libertadores (Foto: Divulgação)

"Maravilla Martínez"

Entre os fatores apontados está ainda o poder decisivo do atacante Adrián "Maravilla" Martínez, artilheiro com 50 gols desde a chegada de Costas e maior goleador do clube em torneios internacionais, com 18 gols.

maravilla
Ao lado de Flaco López, "Maravilla" Martínez é o artilheiro da Libertadores com sete gols (Foto: Reprodução/Clarín)
Maravilla Martínez renovou seu contrato com o Racing recentemente (Foto: Reprodução / X)
Maravilla Martínez renovou seu contrato com o Racing recentemente (Foto: Reprodução / X)

"El Cilindro"

Por fim, a publicação ressalta a força do Racing em Avellaneda: a equipe venceu todos os jogos de volta em casa nas últimas campanhas continentais. A expectativa é que o "El Cilindro" de Avellaneda seja novamente um fator determinante na partida de volta contra o Flamengo.

