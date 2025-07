Torcida elege Rodrygo e Vini Jr como os piores do Real Madrid no Mundial

Após a queda do Real Madrid para o PSG, na goleada por 4 a 0, pela semifinal do Mundial de Clubes, Rodrygo, Vini Jr e Asencio foram os principais alvos do fracasso da equipe de Xabi Alonso na competição. Em enquete realizada pelo jornal espanhol "Marca", torcedores merengues elegeram o trio como os piores jogadores do clube no novo torneio da Fifa.

Para os torcedores, Raúl Asencio foi um dos destaques negativos do Real Madrid no Mundial e um dos responsáveis pelo desempenho abaixo do esperado da equipe, com uma nota de 2,11. Inclusive, o zagueiro, que falhou em três jogos diferentes, usou as redes sociais para pedir desculpa à torcida pelas atuações, e afirmou que "não esteve à altura da competição".

Na partida da eliminação do Real Madrid, contra o PSG, Asencio perdeu a bola para Dembélé aos seis minutos da primeira etapa e viu o francês servir Fabian Ruiz para abrir o placar. Foi o início do fim para os espanhóis.

Rodrygo e Vini Jr foram destaques negativos do Real Madrid no Mundial

No caso de Rodrygo, o atacante brasileiro foi titular na estreia contra o Al Hilal, e saiu do banco contra RB Salzburg e Borussia Dortmund. O mais surpreendente foi que, diante de Juventus e PSG, Xabi Alonso sequer o utilizou.

Rodrygo e Vini Jr pelo Real Madrid em La Liga (Foto: AFP)

Em meio a diversas especulações, Rodrygo não tem futuro assegurado no Real Madrid na próxima temporada. O brasileiro é alvo de interesse de diversas equipes da Europa e deve avaliar os próximos passos ao retornar dos Estados Unidos.

Outro jogador que gerou muitas dúvidas dos torcedores pelo desempenho no Mundial de Clubes foi Vini Jr. Com a terceira pior nota (3,27), o camisa 7 não desempenhou em alto nível em questão de números para o diário "Marca": em seis jogos, o atacante marcou apenas um gol e uma assistência.

As atuações de Vinícius na Copa do Mundo de Clubes não agradaram a imprensa espanhola. A maior parte das críticas após a eliminação são direcionadas ao brasileiro. Vini Jr disputou todos os seis jogos do Real na competição, sendo o melhor deles contra o RB Salzburg. Nas outras partidas, o camisa 7 não participou de nenhum gol e teve atuações abaixo da média.

