O Barcelona deu um passo importante para contratar Marcus Rashford. Segundo o "The Athletic", o clube catalão apresentou uma proposta por empréstimo com opção de compra ao Manchester United, e as negociações estão em estágio avançado.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O futuro de Marcus Rashford parece cada vez mais distante de Old Trafford. De acordo com o portal "The Athletic", o Barcelona avançou nas tratativas para contratar o atacante de 27 anos e já enviou, por meio de intermediários, uma proposta oficial de empréstimo por uma temporada, com cláusula de opção de compra ao fim do vínculo.

continua após a publicidade

O Manchester United aceitou a ideia inicial e, embora o acordo ainda não esteja fechado, as conversas estão na fase final. Rashford agrada ao técnico Hansi Flick, que já entrou em contato com o jogador e aprovou sua chegada ao elenco blaugrana.

A diretoria do Barça busca há meses um atacante de lado que também possa atuar centralizado, especialmente após a escassez de opções no setor ofensivo nas rodadas finais da última temporada. Rashford surge como uma alternativa viável financeiramente — já que a fórmula de empréstimo alivia os custos imediatos em meio às dificuldades econômicas do clube.

continua após a publicidade

Revelado pelo United, Rashford tem contrato até 2028 e é um dos atletas mais bem pagos do elenco, com salário superior a 325 mil libras por semana. Na segunda metade da temporada passada, ele foi emprestado ao Aston Villa, onde marcou quatro gols em 17 partidas antes de sofrer uma lesão muscular em abril, que o tirou das últimas rodadas e da convocação da seleção inglesa.

Alvo do Barcelona, Marcus Rashford jogou a segunda metade da temporada 2024/25 pelo Aston Villa durante empréstimo (Foto: Reprodução/Instagram)

Apesar disso, seu desejo por um novo desafio já era público desde dezembro de 2024. Em entrevista à época, Rashford admitiu que buscava novos ares e, desde então, passou a ser monitorado de perto pelo diretor esportivo Deco, que vê no inglês uma peça ideal para reforçar o ataque ao lado de Lamine Yamal e Raphinha no esquema 4-3-3 de Flick.

Antes de chegar a um consenso por Rashford, o Barcelona tentou avançar em outras frentes. Chegou a ter acordo com Nico Williams, que preferiu renovar com o Athletic Club, e foi frustrado por uma negativa do Liverpool em relação a Luis Díaz — jogador que também interessa ao Bayern de Munique.

Rashford se reapresentou ao United

Desde a reapresentação do elenco do Manchester United em julho, Rashford tem treinado em separado, sem integrar as atividades do grupo comandado por Rúben Amorim. A saída do atacante, que soma 426 jogos e 138 gols pelos Red Devils desde 2015, parece cada vez mais uma questão de tempo.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.