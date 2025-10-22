O lateral-esquerdo Kauã Miranda, de 15 anos, do Santos, foi convocado para a Seleção Sub-16 de Portugal. Ele terá a oportunidade de atuar ao lado de Cristiano Ronaldo Júnior, filho do craque português.

A convocação é válida para a disputa da Taça das Federações, torneio internacional que será disputado de 30 de outubro a 4 de novembro, em Antalya, na Turquia. Na competição, Portugal enfrentará Turquia, País de Gales e Inglaterra.

— É uma honra imensa ser convocado para a seleção e ainda ter a oportunidade de jogar ao lado do filho de uma lenda do futebol mundial. O Cristiano Ronaldo sempre foi uma inspiração para mim, e dividir o campo com alguém que carrega o mesmo nome e que aprende diariamente com ele é algo que pode agregar muito em minha carreira — afirmou Kauã.

Natural de Almada, em Portugal, Kauã se mudou ainda bebê para Palmas (TO) e iniciou sua trajetória no futebol na escolinha Batalhão, da capital tocantinense. Em 2019, aos nove anos, foi observado por um olheiro do Flamengo durante a GO Cup, em Goiânia, e passou quatro temporadas no clube carioca antes de se transferir para o Santos, em 2023.

Nascido em Almada, Portugal, Kauã mudou-se para Palmas (TO) ainda criança (Foto: Divulgação/SantosFC)

— É um orgulho enorme poder representar o país onde nasci e levar o nome do Santos junto comigo para o futebol europeu. Sempre sonhei com uma oportunidade como essa e quero mostrar meu melhor dentro de campo — disse o jogador do Santos.

A convocação é resultado de uma descoberta curiosa. Durante a Copa Zico, no Rio de Janeiro, Kauã revelou em uma entrevista que havia nascido em Portugal. A informação despertou o interesse da federação portuguesa, que passou a acompanhá-lo e, meses depois, oficializou o chamado.

— Sei que ainda tenho muito a evoluir, mas quero aproveitar cada treino e cada jogo para seguir crescendo. Me sinto muito feliz pela oportunidade, e sei que é só o começo — completou o lateral.