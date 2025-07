Com muitas interrogações sobre o seu futuro, Rodrygo tem sido um dos grandes nomes do mercado da bola europeu. Ainda não se sabe se o brasileiro irá permanecer no Real Madrid, ou se seguirá para outra equipe. Sabendo disso, o Liverpool estaria monitorando a situação do brasileiro, porém, estaria esperando uma definição de Luis Díaz, alvo do Barcelona, para avançar nas negociações.

Segundo o jornal espanhol "Diario AS", o Liverpool demonstrou interesse no atacante brasileiro do Real Madrid e monitora sua situação de perto, entretanto, esbarra na questão de Luis Díaz. O colombiano é um dos principais alvos do Barcelona na janela de transferências, e pode ser negociado nos próximos dias. Caso a saída se concretize, o Liverpool deve entrar de vez na disputa por Rodrygo. O atacante já foi especulado também no Arsenal, que estaria disposto a oferecer até 90 milhões de euros, e no próprio Bayern, que avalia opções ofensivas no mercado.

Rodrygo em ação pelo Real Madrid no Mundial (Foto: Francois Nel / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Mesmo diante do interesse de grandes clubes europeus, o Real Madrid ainda não recebeu nenhuma oferta oficial. O clube madrileno mantém cautela e não pretende liberar o brasileiro por um valor abaixo do esperado. Rodrygo tem contrato em vigor e segue sendo uma peça de prestígio no elenco, embora tenha perdido espaço nas partidas mais importantes da temporada passada.

Conversa com Xabi Alonso será decisiva para futuro de Rodrygo no Real Madrid

A situação do camisa 11 ganhou novos contornos após a disputa do Mundial de Clubes. Rodrygo foi titular apenas na estreia contra o Al-Hilal e, desde então, teve participações discretas. Somou 92 minutos em campo e sequer entrou na semifinal contra o PSG. Isso acendeu um alerta interno, e a permanência do jogador dependerá de sua conversa com Xabi Alonso, novo treinador da equipe.

O brasileiro não demonstra pressa para definir o futuro e deseja seguir no Real Madrid, mas quer garantias de que terá papel relevante no elenco. Pessoas próximas ao jogador afirmam que ele só consideraria uma saída se pudesse escolher o destino e se sentisse valorizado no novo projeto.

