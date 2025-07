Rivais em campo, Real Madrid e Barcelona podem acabar se beneficiando mutuamente no mercado de transferências. Segundo o jornal "Marca", os dois gigantes espanhóis estariam ligados em uma operação que envolveria Rodrygo, Luis Díaz e o Liverpool.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O Real Madrid estaria disposto a ouvir propostas por Rodrygo, de 24 anos, após uma temporada em que o brasileiro perdeu espaço no elenco comandado por Xabi Alonso. Avaliado em 100 milhões de euros, o atacante é um dos alvos do Liverpool, que observa com atenção sua situação. O clube inglês, aliás, pode se tornar peça-chave nessa engrenagem, já que o Barcelona segue interessado na contratação de Luis Díaz, atualmente nos Reds.

continua após a publicidade

Segundo o "Marca", o Liverpool já recusou uma proposta de 67,5 milhões de euros do Bayern de Munique por Díaz, mas o colombiano segue interessado em deixar Anfield. O Barcelona, que o vê como prioridade à frente de nomes como Marcus Rashford, esbarra na alta pedida de 100 milhões de euros dos ingleses - valor que está fora da realidade financeira do clube catalão. No entanto, os blaugranas ainda não desistiram do negócio.

Nesse cenário, uma possível venda de Díaz ao Barcelona abriria espaço financeiro no Liverpool para uma investida em Rodrygo. O clube de Anfield, que já gastou mais de 200 milhões de euros nesta janela com reforços como Jeremie Frimpong, Florian Wirtz e Milos Kerkez, segue em busca de peças para tornar seu ataque ainda mais letal.

continua após a publicidade

Alvo do Barcelona, Luis Díaz pode ter sua saída do Liverpool como fator essencial para o Real Madrid vender Rodrygo (Foto: Luis ACOSTA / AFP)

Arsenal de fora das negociações

O Arsenal chegou a demonstrar interesse no brasileiro, mas recuou após avançar nas negociações por Noni Madueke e Viktor Gyökeres. Com isso, o Liverpool ganhou protagonismo na corrida pelo camisa 11 merengue. A operação também depende de outra possível saída: a de Darwin Núñez. Apesar de ter custado cerca de 90 milhões de euros, o uruguaio é visto como negociável e pode deixar Anfield, o que abriria mais espaço no elenco e no orçamento.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.