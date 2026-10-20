Barcelona monitora joia brasileira, mas pedida milionária assusta

O Barcelona demonstrou interesse em Arthur Dias, zagueiro do Athletico, e enviou João Amaral, chefe do departamento de scout, para observá-lo na Arena da Baixada durante o jogo contra o Bahia. Apesar do interesse, o clube paranaense estipulou um valor alto para a negociação, dificultando um acordo.

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Observado por chefe de scout catalão, zagueiro Arthur Dias vale R$ 170 milhões para o Athletico (Foto: Heber Gomes / AGIF / Folhapress)

O Athletico deixou claro que não aceitará propostas abaixo de 30 milhões de euros (aproximadamente entre R$ 168 milhões e R$ 177 milhões) pelo defensor, valor que, se concretizado, representaria a maior venda da história do clube para um atleta formado em seu centro de treinamento. O presidente Mario Celso Petraglia mantém firme essa exigência, mesmo após recusar uma oferta superior a 21 milhões de euros do Tottenham, que pretendia adquirir 80% dos direitos econômicos do jogador.

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João Amaral, braço direito do diretor esportivo Deco no Barcelona, destacou que o perfil de Arthur Dias é raro no mercado, ressaltando suas características como zagueiro canhoto, rápido e capaz de atuar em linha alta, com espaço nas costas, atributos valorizados pelo clube catalão. O contrato do jogador com o Athletico vai até o fim de 2028, o que dá tranquilidade ao clube para negociar sem pressa.

Além do Barcelona e Tottenham, outros times também manifestaram interesse no zagueiro, entre eles Flamengo, Atlético de Madrid, Newcastle, Atalanta e algumas equipes da Arábia Saudita. Segundo o jornal espanhol Sport, o Barcelona considera que uma transferência por menos de 12 milhões de euros é improvável, mas o valor pedido pelo Athletico supera essa estimativa.

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O futuro de Arthur Dias segue indefinido, com o Athletico mantendo a postura de aguardar propostas que atendam à sua pedida até o encerramento do contrato em 2028.

Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.