Campeão do mundo com a Alemanha dispara contra Harry Kane: 'Não entendo'
Centroavante é o atual craque do Bayern de Munique, campeão da Supercopa da Alemanha
Se Harry Kane estava feliz com o título da Supercopa da Alemanha, agora tem uma pequena discordância a resolver com ninguém menos do que Lothar Matthäus. O centroavante do Bayern de Munique foi decisivo na conquista, no último final de semana, mas deu uma declaração forte sobre o elenco.
- É provavelmente um dos menores elencos que eu já joguei. Estamos com um pouco de falta de jogadores no plantel, mas isso não depende dos jogadores - afirmou o atleta.
Através de sua coluna na "Sky Germany", Matthäus respondeu a aspa de Kane apontando opinião divergente da emitida pelo atacante, e defendeu a profundidade do elenco comandado pelo belga Vincent Kompany, também criticado pelo campeão do mundo de 1990.
- Não entendo a declaração de Harry Kane. Luis Díaz e Jonathan Tah são reforços absolutos, e Tom Bischof, um excelente jogador, também foi adicionado ao meio-campo. Além disso, Jamal Musiala, Alphonso Davies e Hiroki Ito retornarão de lesões justamente no momento em que o time começar a lutar por títulos. E é totalmente incompreensível que nomes como (Lennart) Karl e Bischof tenham entrado apenas nos acréscimos. Os jovens precisam de confiança, e com decisões assim, você tira isso deles - declarou o ex-jogador.
🏆 Harry Kane conduziu o Bayern a mais uma conquista
Apesar dos problemas, o Bayern conquistou a Supercopa da Alemanha ao vencer o Stuttgart por 2 a 1 no sábado (16). Harry Kane inaugurou o marcador, e Luis Díaz ampliou a conta no segundo tempo, marcando seu primeiro gol oficial pelo clube. No fim, Leweling descontou para os Suábios, mas não houve tempo para a reação.
Este foi o 11º título do clube na Supercopa da Alemanha, troféu que não erguia desde 2022. O tempo para comemoração, porém, é escasso, já que na sexta-feira (22), o Bayern estreia diante do RB Leipzig na Bundesliga, com bola rolando às 15h30 (de Brasília) na Allianz Arena.
