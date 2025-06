Lyon se pronuncia após anúncio de rebaixamento na França

A Direção Nacional de Controle e Gestão (DNCG) anunciou, nesta terça-feira (24), o rebaixamento do Lyon para a segunda divisão da França. O clube que tem John Textor, dono da SAF do Botafogo, como dono foi punido por falta de garantias financeiras exigidas pelo órgão.

Após a decisão ser divulgada aos torcedores, a diretoria emitiu um comunicado através de suas redes sociais para repudiar a decisão. Os mandatários poderão abrir um recurso para tentar reverter a situação negativa nos tribunais.

"O Olympique Lyonnais reconhece a decisão incompreensível proferida pela DNCG esta noite e confirma que recorrerá imediatamente.

Nos últimos meses, trabalhamos em estreita colaboração com a DNCG, atendendo a todas as suas demandas com investimentos de capital superiores aos valores solicitados. Graças às contribuições de capital dos nossos acionistas e à venda do Crystal Palace, nossa posição de caixa melhorou significativamente e temos recursos mais do que suficientes para a temporada 2025/26.

Com recursos comprovados e sucesso esportivo que nos garantiu uma vaga nas competições europeias por dois anos consecutivos, sinceramente não compreendemos como uma decisão administrativa pôde rebaixar um clube francês tão importante. Apelaremos para demonstrar nossa capacidade de fornecer os recursos financeiros necessários para garantir a presença contínua do OL na Ligue 1."

Textor e o Lyon estavam sob aviso da Liga de Futebol Profissional da França (LFP), por conta de um rombo nas contas que ultrapassava a marca de R$ 1 bilhão. A possibilidade de rebaixamento já havia sido levantada em novembro de 2024, além do transfer ban para a janela de transferências do inverno europeu.

Nas últimas semanas, o bilionário se esforçou para resolver as pendências através de outros investimentos no Grupo Eagle, e chegou a vender suas ações no Crystal Palace, da Inglaterra, por cerca de 200 milhões de euros (R$ 1,2 bilhão na cotação atual).

John Textor foi criticado após anúncio de rebaixamento do Lyon (Foto: Olivier Chassignole/AFP)

Segundo a "RMC Sports", o Lyon irá recorrer da decisão de rebaixamento feita pela DNCG. O clube terá o prazo de sete dias a partir da data da notificação pelo órgão regulador financeiro do futebol francês.

