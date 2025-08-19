Sorteio da Champions League: quando será, potes, times e regulamento

A Uefa irá realizar o sorteio da Champions League na próxima quinta-feira, dia 28 de agosto, em um evento realizado em Mônaco, por volta de 12h (de Brasília). O protocolo será o mesmo do ano passado com 36 equipes participantes, e os confrontos da fase de liga serão conhecidos. O calendário completo com as datas dos jogos será anunciado até sábado, 30 de agosto.

Como será o sorteio?

Os times serão divididos em quatro potes, e sete partidas definirão os demais integrantes dos potes 2 e 3. O pote 1 já está completo com clubes já classificados.

Pote 1: PSG, Real Madrid, Manchester City, Bayern, Liverpool, Inter, Chelsea, Borussia Dortmund e Barcelona Pote 2: Arsenal, Leverkusen, Atlético de Madrid, Atalanta, Villarreal, Juventus e Eintracht (Benfica e Club Brugge podem se classificar se passarem da fase de qualificação) Pote 3: Tottenham, PSV (esses dois podem entrar - nessa ordem - se Benfica e Club Brugge não se classificarem), Ajax, Napoli, Sporting, Olympiacos, Slavia Praga, Marselha (Bodo/Glimt estará neste pote se avançar) Pote 4: Monaco, Ferencvaros, Galatasaray, Union SG, Athletic e Newcastle já estão confirmados

O sorteio começará no Pote 1, com uma bola física escolhida antes que um software automatizado, usado no ano passado, selecione aleatoriamente oito oponentes com base nos seguintes princípios:

Cada participante enfrentará duas equipes de cada pote, com metade dos jogos disputados como mandante e a outra metade como visitante

Times do mesmo país não poderão se enfrentar, exceto nações com quatro ou mais clubes

Não mais que dois adversários do mesmo país (válido para Inglaterra, Alemanha, Espanha e Itália)

O mesmo procedimento será repetido para todas as outras equipes até que todos os pares tenham sido sorteados.

Como se classifica?

Os oito clubes que tiverem as melhores campanhas nessa fase de liga garantirão vaga direta nas oitavas de final. Os times colocados entre 9º ao 24º posição irão para um play-off valendo oito vagas nas oitavas. Os classificados entre a 25º e a 36º posição são eliminados diretamente.

Novidade para Europa League e Conference League

Pela primeira vez, os sorteios da Europa League e Conference League serão simultâneos na sexta-feira, dia 29, um dia após a definição dos grupos da Champions League. A proposta da Uefa é otimizar o conteúdo e aumentar o impacto das duas competições europeias. O evento dará maior visibilidade a ambos os sorteios, criando uma celebração para as equipes que buscam levantar dois dos mais prestigiados troféus europeus do futebol.

Na Liga Europa, por exemplo, o Betis estará no Pote 1, ao lado de Roma, Porto, Feyenoord, Lille, Dínamo Zagreb, Salzburgo e Aston Villa.

