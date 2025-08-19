Atitude de Cristiano Ronaldo em final causa repercussão mundial: ‘Deu o gol’
Al-Nassr vence Al-lttihad e vai à final da Supercopa Saudita
Com apenas dez jogadores em campo desde os 25 minutos do primeiro tempo, o Al-Nassr conquistou vaga na final da Supercopa Saudita, após vencer o Al-lttiahd por 2 a 1. Quando se trata de Cristiano Ronaldo, até mesmo um troféu pode ser ofuscado pelo camisa 7. A assistência para seu parceiro português chamou atenção no mundo todo.
Os gols da partida foram marcados por Sadio Mané e João Félix para o campeão e Steven Bergwijn para o Al-lttihad. O gol da vitória foi marcado com uma bela assistência de CR7.
Como João Félix chegou no Al-Nassr
O vínculo entre João Félix e Al-Nassr terá duração de duas temporadas, expirando ao final do primeiro semestre de 2027. O movimento custou aproximadamente R$ 200 milhões fixos, além de cláusulas de bônus pagas à diretoria do Chelsea (clube detentor dos direitos econômicos) em caso de atingimento de metas.
João, que havia sido comprado em agosto de 2024 junto ao Atlético de Madrid, teve passagem apagada por Londres - assim como no período de empréstimo, no primeiro semestre de 2023. O momento negativo vivido na Inglaterra levou o clube a emprestá-lo para o Milan, onde também não rendeu sob o comando do compatriota Sérgio Conceição.
Félix não fazia parte dos planos do técnico Enzo Maresca para 2025/26. Seu nome, inclusive, chegou a estar listado no Benfica para um retorno ao time pelo qual foi revelado, mas as negociações para se tornar o substituto de Ángel Di María não avançaram.
