Multicampeão em 2024/25, Igor Gomes vivencia uma realidade à parte nos Emirados Árabes Unidos, onde conquistou prestígio no cenário local com a camisa do Shabab Al-Ahli. Antes da experiência no futebol asiático, o jogador ficou conhecido no Brasil por conta de sua trajetória de duas temporadas no Internacional. Em exclusiva ao Lance!, ele relembrou a passagem pelo Clube do Povo. Confira a entrevista abaixo:

Igor chegou ao Rio Grande do Sul após três experiências totalmente diferentes em um curto espaço de tempo. Do período humilde na base do Volta Redonda e do Coimbra-MG ao estrelado Barcelona. A saída precoce do Brasil, o histórico de lesões e as poucas oportunidades no time B catalão fizeram com que o jovem de 21 anos repensasse o seu plano de carreira.

Dessa maneira, o jogador viu com bons olhos a chance de dar um passo para trás e voltar às origens. O trajeto seria da Catalunha ao Rio Grande do Sul, para vestir a camisa de um dos maiores clubes do país: o Sport Club Internacional.

Entre agosto de 2022 e setembro de 2024, Igor viveu os melhores momentos da carreira. Pelo Colorado, foram 63 jogos pelo Inter, sendo 34 como titular, com três gols e uma assistência. O principal objetivo foi cumprido — ser conhecido no mundo do futebol.

— A minha vinda para o Inter foi boa, porque como eu saí muito novo do Brasil, eu tinha isso na minha cabeça que ia tentar voltar para cá para o povo realmente conhecer quem era o Igor Gomes. Conhecer um pouco mais do meu futebol — disse o defensor.

Igor Gomes em partida com a camisa do Internacional (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

O processo de adaptação de retorno ao Brasil, contudo, não foi fácil. Como chegou ao time de Mano Menezes em meio de temporada, foram apenas três oportunidades na segunda metade de 2022 — estreou no empate em 0 a 0 com o Red Bull Bragantino, pelo Brasileirão. Questionado sobre o adversário mais difícil de marcar no país, ele relembrou justamente dessa partida.

— O mais difícil que peguei foi na minha estreia, porque eu estava um tempo sem atuar e ainda joguei de lateral. Acredito que foi o Helinho, ponta do Red Bull (Bragantino). Um atacante que me deu um pouquinho de trabalho.

— Tem centroavantes atuando no Brasil que são muito bons; Vegetti, Hulk. Teve bastante gente difícil de marcar. Para nós, que somos mais novos, marcar esses caras também é uma experiência — completou.

Em constante evolução, Igor estendeu seu vínculo em Porto Alegre até o fim de 2026, visando manter o bom futebol aos olhos do torcedor colorado. Contudo, uma proposta internacional mudaria o rumo da carreira novamente. O Shabab Al-Ahli, dos Emirados Árabes Unidos, investiria em mais um jovem nome do Brasil para compor o melhor elenco do país.

