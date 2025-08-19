menu hamburguer
Futebol Internacional

Dybala abre o jogo sobre retorno ao futebol sul-americano

Atacante tem contrato com a Roma até junho de 2026

Dybala-Roma
Dybala celebra gol pela Roma diante do Parma pela Serie A italiana (Foto: Divulgação/AS Roma)
Captura-de-Tela-2023-11-29-as-1-8-aspect-ratio-1024-1024
João Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 19/08/2025
11:17
Atacante da Roma, Paulo Dybala abriu o jogo sobre a possibilidade de um retorno ao futebol sul-americano. Em participação no programa "Olga", o argentino revelou estar feliz na Itália e descartou uma volta ao Boca Juniors nos próximos anos.

- Boca? Não há nada de errado nisso. Estou feliz em Roma, tenho contrato e vou continuar aqui. Somos grandes amigos (sobre Paredes), mas vou continuar fazendo churrascos em Roma - descartando a possibilidade de voltar à América do Sul.

Próximo de completar 32 anos, Dybala tem contrato com a Roma até junho de 2026 e tem seu futuro indefinido. Recuperado de lesão, o atacante está apto entrar em campo contra o Bologna, no sábado (23), pela estreia do Campeonato Italiano.

Em janeiro, Dybala poderá assinar um pré-contrato com um novo clube caso não renove seu vínculo com a equipe italiana. O jogador construiu sua carreira no país, tendo saído da Argentina em 2012 e vestido as camisas de Palermo e Juventus antes de chegar ao time da capital.

Como foi a última temporada de Dybala na Roma?

Na última temporada, Dybala disputou 36 partidas com a camisa da Roma, tendo marcado oito gols e contribuído com quatro assistências. No entanto, o argentino foi preservado na reta final da temporada por conta de lesões.

Dybala-Roma-Parma
Dybala faz gol pela Roma diante do Parma pela Serie A italiana (Foto: Divulgação/AS Roma)

