Al-Nassr vence Al-Ittihad e conquista vaga na final da Supercopa Saudita

Jorge Jesus luta pelo primeiro título com nova equipe

Jogadores do Al-Nassr comemoram gol de Mané contra o Al-Ittihad, pela Supercopa Saudita
Jogadores do Al-Nassr comemoram gol de Mané contra o Al-Ittihad, pela Supercopa Saudita (Foto: Divulgação/Al-Nassr)
João Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 19/08/2025
11:40
O Al-Nassr venceu o Al-Ittihad por 2 a 1 e conquistou uma vaga na final da Supercopa Saudita, nesta terça-feira (19), no Hong Kong Stadium. Sadio Mané abriu o placar, enquanto Bergwijn deixou tudo igual ainda na etapa inicial. No segundo tempo, João Félix decretou o triunfo da equipe de Jorge Jesus.

Como foi a partida entre Al-Nassr e Al-Ittihad?

No primeiro tempo, Benzema desperdiçou uma grande chance pelo Al-Ittihad após erro na saída de bola de Bento e finalizou uma bola ao lado do gol mesmo livre de marcação. Aos nove minutos, o Al-Nassr respondeu com Brozovic sendo acionado pela esquerda e cruzando para Mané bater de primeira e abrir o placar. No entanto, a equipe Laurent Blanc reagiu aos 16 minutos com Diaby sendo lançado pelo lado esquerdo da área e encontrando Bergwijn, que só empurrou para o fundo das redes.

Logo após o gol do Al-Ittihad, Coman recebeu um cruzamento da esquerda, mas bateu por cima da meta adversária. Ainda na etapa inicial, Mané foi expulso por conta de um pisão no goleiro Al-Shanqiti após revisão do VAR. Na reta final, Cristiano Ronaldo teve uma boa oportunidade em cobrança de falta, mas cobrou por cima do gol e mandou pela linha de fundo.

No segundo tempo, o Al-Ittihad chegou com perigo com Benzema pelo lado esquerdo, que bateu cruzado para boa defesa de Bento. E apesar da inferioridade numérica, o Al-Nassr conseguiu chegar ao segundo gol com Cristiano Ronaldo sendo lançado em profundidade e tocando para João Félix balançar as redes aos 15 minutos. O herói da partida quase ampliou o marcador após ser acionado no ataque, passar pelo goleiro e finalizar quase sem ângulo na trave.

O que vem por aí para Al-Nassr e Al-Ittihad?

O Al-Nassr aguarda o confronto entre Al-Ahli e Al-Quadisiya para conhecer seu adversário na decisão da Supercopa Saudita, que será disputada no sábado (23). Por outro lado, o Al-Ittihad se prepara para a estreia do Campeonato Saudita, no dia 30 de agosto, contra o Al-Akhdoud.

Jorge Jesus observa jogo entre Al-Nassr e Al-Ittihad, pela Supercopa Saudita
Jorge Jesus observa jogo entre Al-Nassr e Al-Ittihad, pela Supercopa Saudita (Foto: Divulgação/Al-Nassr)

