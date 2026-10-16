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Ramón Díaz explica recusa para treinar o Corinthians

Treinador argentino aguarda oferta de outra equipe

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
16/10/2026 16:28
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Ramón Díaz no comando do Corinthians
Ramón Díaz no comando do Corinthians (Foto: Matheus Tahan/W9 PRESS/Folhapress)

O treinador argentino Ramón Díaz explicou o motivo pelo qual recusou uma oferta para comandar o Corinthians. Em entrevista ao jornalista Hernán Castillo, o veterano de 67 anos afirmou que aguarda uma proposta de outra equipe.

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- Recusei uma grande oportunidade no Corinthians, aguardando uma oportunidade no River quando ela surgir. Ninguém (do River Plate) falou comigo ou com Emiliano, nem entraram em contato conosco. Você sabe como funciona no futebol.

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Atualmente, o River Plate está sem treinador desde a demissão de Eduardo Coudet, em 27 de agosto desse ano. A equipe argentina está sendo comandada há quase dois meses interinamente por Leonardo Ponzio, ex-jogador dos Millonarios.

Com o "não" de Ramón Díaz, o Corinthians precisou explorar o mercado até o anúncio da contratação do holandês Clarence Seedorf. O novo comandante faz sua estreia à frente do Timão no jogo contra o Vitória, na segunda-feira (19), pelo Brasileirão.

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Ramón Díaz tem passagem pelo Corinthians

Ramón Díaz já tem uma passagem no comando do Corinthians entre 2024 e 2025 em seu segundo trabalho no Brasil após ter dirigido o Vasco. Em 60 partidas com o Timão, o treinador argentino conquistou um Campeonato Paulista e deixou o clube com 61,6% de aproveitamento.

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