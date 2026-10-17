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Betis x Barcelona: onde assistir, horário e escalações

Betis x Barcelona: pela 9ª rodada da La Liga 2026/2027.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
17/10/2026 04:00
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La Liga 2026/2027 - Betis x Barcelona
Onde assistir ao vivo a partida entre Betis e Barcelona pelo La Liga 2026/2027 (Arte / Lance!)

Betis e Barcelona se enfrentam neste sábado (17), às 13h30 (de Brasília), no Estádio de La Cartuja, pela nona rodada de La Liga. Enquanto os mandantes tentam se manter entre os primeiros colocados, os catalães buscam ampliar a vantagem na liderança do Campeonato Espanhol. A partida terá transmissão da CazéTV, no YouTube e no Prime Video. Clique para assistir no Prime Video com 30 dias grátis!

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Ficha do jogo

BET
FCB
Campeonato
La Liga 2026/2027
Data e Hora
17/10/2026, 13:30
Local
Estadio La Cartuja de Sevilla - Sevilla
Árbitro
Onde assistir
Link para assistir

Como chegam as equipes

O Betis ocupa a terceira colocação de La Liga, com 19 pontos. A equipe chega embalada pela vitória por 3 a 2 sobre o Porto, pela Champions League, e tenta aproveitar o fator casa para superar o líder do campeonato.

O Barcelona, por sua vez, vive um início de temporada positivo e soma oito vitórias em oito partidas no Campeonato Espanhol. A equipe marcou 34 gols e sofreu sete, números que reforçam o bom desempenho ofensivo neste começo de competição. Na Champions League, os catalães também venceram na última rodada, com uma goleada por 4 a 1 sobre o Galatasaray.

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Ficha técnica

BETIS 🆚 BARCELONA

🏆 Competição: La Liga — 9ª rodada
📆 Data e horário: sábado, 17 de outubro de 2026, às 13h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio de La Cartuja, Sevilha, Espanha
📺 Transmissão: CazéTV, no YouTube, e Prime Video

Prováveis escalações

🟢⚪ BETIS (Técnico: Manuel Pellegrini)
Álvaro Valles; Héctor Bellerín, Diego Llorente, Natan e Fran García; Marc Roca, Pablo Fornals, Rodrigo Riquelme, Isco e Abde Ezzalzouli; Cucho Hernández.

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🔵🔴 BARCELONA (Técnico: Hansi Flick)
Joan García; Jules Koundé, Eric García, Gerard Martín e Xavi Espart; Rodri, Gavi, Lamine Yamal, Dani Olmo e Anthony Gordon; Gabriel Jesus.

La Liga 2026/2027 - Betis x Barcelona
Onde assistir ao vivo a partida entre Betis e Barcelona pelo La Liga 2026/2027 (Arte / Lance!)

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