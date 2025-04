Barcelona atrás de lateral brasileiro, diz jornal

O Barcelona está em busca de um lateral direito no mercado. Segundo o jornal espanhol 'As', Deco, diretor esportivo do clube, já trabalha nos bastidores e conversou com alguns agentes de jogadores nas últimas semanas. A ideia do clube espanhol é achar uma alternativa a Joules Koundé, originalmente zagueiro que se transformou em um bom lateral direito pelo Barcelona. O francês já tem 50 jogos na temporada e, recentemente, chegou à marca de 100 partidas consecutivas. Dentre os avaliados, o nome de Dodô, lateral brasileiro de 26 anos da Fiorentina, aparece como um dos favoritos.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O brasileiro é uma das grandes figuras da Fiorentina na temporada. Titular absoluto do técnico Raffaele Palladino, Dodô tem cinco assistências em 41 partidas neste período. Dentre suas principais qualidades, sua natureza ofensiva se destaca. Tem habilidade com a bola e é um lateral driblador, com 53% de dribles certos na temporada.

continua após a publicidade

Dodô comemora gol pela Fiorentina (Foto: Divulgação)

Dodô também não deixa a desejar no aspecto defensivo, com média de sete recuperações por jogo e uma taxa de 63% de sucesso nos duelos defensivos. Seu objetivo é conseguir minutos de qualidade para convencer o próximo técnico da Seleção Brasileira visando a Copa do Mundo de 2026.

A Fiorentina de Dodô na temporada

A Fiorentina está nas semifinais da Conference League. Nesta semana, o time italiano disputou as quartas de final e eliminou o Celje, da Eslovênia, após empate por 2 a 2 na Itália. O próximo adversário na competição será o Real Betis, e teremos o reencontro entre de Gea, atualmente na Fiorentina, Antony, do Real Betis. Os jogadores já foram companheiros de time no Manchester United.

continua após a publicidade

No campeonato italiano, a Fiorentina ocupa a oitava colocação com 53 pontos. A equipe enfrenta o Cagliari nesta segunda-feira (21), fora de casa, em jogo válido pela 33ª rodada. Cabe ao lateral brasileiro impressionar Deco para ter chances de ir ao Barcelona na próxima temporada.