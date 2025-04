Com os confrontos de ida e volta das quartas de final da Champions League, o PSG bateu o recorde de gols feitos por um clube francês em uma única edição da competição na história. O time marcou cinco gols no Aston Villa (três na ida e dois na volta) e atingiu a marca de 30 gols em 14 partidas nesta temporada de Champions.

O recorde anterior era mantido pelo Lyon, que fez 29 gols na competição na temporada 2004/2005. Na ocasião, o clube foi até as quartas de final e Juninho Pernambucano era o astro do time, contribuindo com dois gols e quatro assistências.

Já o recorde anterior do Paris Saint-Germain era da temporada 2017-2018, com 27 gols feitos. Na época, Neymar jogava sua primeira temporada pelo PSG, contribuindo com seis gols e três assistências. O trio Messi, Neymar e Mbappé atuou junto na Champions League pelo PSG por duas temporadas, mas não conseguiu passar das oitavas de final e bater o recorde de gols do clube na competição. Na temporada 2021/2021, foi eliminado pelo Real Madrid, e na temporada 2022/2023 foi eliminado pelo Bayern de Munique.

PSG quebra o recorde em jogo contra o Aston Villa

O PSG se classificou para as semifinais da Champions League em um jogaço contra o Aston Villa na Inglaterra. Os franceses perderam por 3 a 2, mas fizeram valer sua vantagem construída no jogo de ida (3 a 1) e avançaram às semis. O jogo foi válido pela volta das quartas de final da competição, em Birmingham (ING). É o segundo ano consecutivo que o time francês chega a essa fase da competição. Na temporada passada, foi eliminado pelo Borussia Dortmund após perder os dois jogos das semifinais.

Em um jogo aberto com 30 finalizações, o PSG teve mais posse de bola, e logo no primeiro tempo abriu 2 a 0. O Villa ainda diminiu na primeira etapa, e virou o jogo com dois gols seguidos no segundo tempo. O resto do jogo foi marcado por uma forte pressão do time inglês, que não conseguiu fazer o gol que levaria a disputa para a prorrogação.