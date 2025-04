A primeira experiência de Mbappé como presidente foi um fracasso. O Caen, time do qual o jogador é proprietário, foi rebaixado para a terceira divisão francesa após derrota em casa por 3 a 0 para o Football Club de Martigues nesta sexta-feira (18). O clube, que em agosto era cotado como um dos favoritos a conquistar o acesso à Ligue 1, está em último lugar na segunda divisão, com 21 pontos, e não pode mais se salvar.

Kylian Mbappé adquiriu o Caen em setembro de 2024, se tornando, à época, o proprietário mais jovem da história do futebol mundial. Ele comprou o clube junto à sua sociedade, a Interconnected Ventures. Desde as primeiras rodadas, o clube da Normandia francesa frequentou a zona de rebaixamento e nunca mais saiu de lá. Lanterna da Ligue 2, mergulhado numa crise institucional e esportiva, o Caen foi incapaz de reagir na luta pela permanência e confirmou um rebaixamento que se tornou inevitável, dado o nível do elenco. Mbappé pouco participou da gestão da equipe na temporada.

Torcida do Caen, time de Mbappé (Foto: Reprodução / Caen)

Em janeiro, os ultras exibiram uma faixa que dizia “Mbappé, o Caen não é seu brinquedo”, em protesto contra sua gestão, duramente criticada pela imprensa francesa. A primeira experiência de Mbappé como gestor de seu clube foi um fracasso.

Próximos passos de Mbappé

Eliminado da Champions nesta quarta-feira (16), o Real Madrid de Mbappé entra em campo neste domingo (20), contra o Athletic Bilbao. O clube tenta recuperar a sua forma e acompanha de perto o Barcelona na tabela, que é líder com 70 pontos. O Real Madrid tem 66 pontos e seca os Blaugranas para ainda ter chance de ser campeão espanhol.