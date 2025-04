Koundé chega a marca de 100 partidas consecutivas na carreira

O lateral francês do Barcelona, Jules Koundé, atingiu uma marca impressionante na carreira. Após o empate em 1 a 1 contra o Real Betis, neste último sábado (05), o defensor de 26 anos completou 100 jogos consecutivos, pelo Barça e pela seleção francesa. A última partida que Koundé ficou de fora, aconteceu em novembro de 2023, contra o Rayo Vallecano.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Titular incontestável no comando de Hansi Flick, Koundé vem sendo um dos maiores destaques da equipe catalã nesta temporada, ao lado de Lamine Yamal. Nesta edição de LaLiga, o lateral francês disputou 30 partidas, sendo 27 como titular, e participou diretamente de 5 gols, chegando a dar três assistências em um único jogo.

continua após a publicidade

Além do impressionante preparo físico para aguentar esse número de partidas sem lesão, chama atenção o número de jogos sem receber um único cartão vermelho. A dúvida que pairava sobre a posição do defensor, que iniciou a carreira como zagueiro, parece ter ficado para trás. Atualmente só existe uma certeza, Koundé é o lateral direito titular do Barcelona e de sua seleção.

O camisa 23 do Barcelona participou de todos os últimos 54 jogos de LaLiga, 16 jogos de Champions League, além das últimas 18 partidas com a seleção da França, incluindo jogos de Eurocopa e Nations League. Até o final da temporada, Koundé tem, pelo menos, mais 11 jogos pelo Barcelona.

continua após a publicidade

Confira os números de Jules Koundé nos últimos 100 jogos

100 partidas consecutivas 82 pelo Barcelona 18 pela França 4 gols marcados 11 assistências 9 cartões amarelos 0 cartões vermelhos