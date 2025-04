Ex-dirigente do Real Madrid sai em defesa de Ancelotti e critica Mbappé

Ex-dirigente do Real Madrid, Arrigo Sacchi saiu em defesa de Carlo Ancelotti por conta das críticas recebidas após a eliminação na Champions League. Em entrevista ao jornal "La Gazzetta dello Sport", o italiano não vê o comandante como culpado da temporada e questionou os torcedores.

- O que me deixa triste, embora seja parte do futebol, é que todos critiquem o Carletto por sua eliminação na Champions League e o culpem. Essa gente tem ideia e quem é Ancelotti? Sabem o que venceu? Eu o considero um autêntico maestro do futebol, não só pelos troféus, mas também por sua qualidade humana. O Real Madrid não deveria pensar uma, mas duas ou três vezes antes de se desprender de alguém como o Carletto.

Arrigo Saccho apontou o planejamento esportivo como o maior problema do Real Madrid na temporada. Além disso, o ex-dirigente criticou Kylian Mbappé, que foi a principal contratação do clube espanhol na janela de transferência do verão passado.

- Houve muitas lesões e (Ancelotti) se viu obrigado a jogar sem um defensor de origem. Contrataram um atacante (Mbappé) que diziam que seria um fenômeno, mas não jogou como um.

Devido as críticas e a falta de títulos na temporada, Carlo Ancelotti não possui sua continuidade garantida no Real Madrid, embora tenha contrato até junho de 2026. O comandante é um dos alvos da Seleção Brasileira desde a demissão de Dorival Júnior.

Ancelotti abre o jogo sobre saída do Real Madrid

Apesar de não confirmar os contatos com a Seleção Brasileira, Ancelotti deu pistas de que deve conversar sobre seu futuro nos próximos meses. O treinador não sabe nem se comandará o Real Madrid no Mundial de Clubes.

- Não tenho nada para falar. No fim da temporada, falaremos disso. Agora não quero falar do meu futuro. Falarei com o clube, não com vocês.

Apesar da possibilidade de saída, Ancelotti está focado no fim da temporada, uma vez que tem a possibilidade de conquistar a La Liga e a Copa do Rei. Neste domingo (20), os merengues recebem o Athletic Bilbao, às 16h (de Brasília).