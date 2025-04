Antony e de Gea vão se reencontrar na semifinal da Conference League. O Real Betis, time do brasileiro, empatou em 1 a 1 hoje (17) com o Jagiellonia Białystok, da Polônia, e se classificou para a próxima fase da competição pela vantagem construída na ida (3 a 1 para o Betis no placar agregado). O adversário será a Fiorentina, time do goleiro de Gea, que empatou por 2 a 2 em casa com o Celje, da Eslovênia, e se classificou pelo placar agregado (4 a 3 para o time italiano).

Antony chegou ao Real Betis por empréstimo do Manchester United no meio da temporada atual e se encontrou no time espanhol. De lá para cá, foram 16 jogos, quatro gols e quarto assistências, sendo quatro participaçõs em gols em seis jogos pela Conference League.

Já de Gea não teve seu contrato renovado com o United e ficou um ano inteiro sem clube. O goleiro espanhol chegou à Fiorentina nesta temporada e virou peça fundamental no esquema do técnico Raffaele Palladino. Ele já jogou 34 jogos pela equipe italiana e ficou 11 deles sem sofrer gols.

Companheiros de equipe no Manchester United durante a temporada 2022/2023, Antony e de Gea não viviam a melhor fase das carreiras no período. O clube acabou a Premier League na terceira colocação, mas a dupla sofria com críticas constantemente. Agora, os jogadores tem a chance de conquistar o título da Conference League como figuras importantes, mas só um avança para a final.

O brasileiro Antony chegou ao Manchester United em agosto de 2022 por 95 milhões de euros, se tornando a segunda maior transferência da história do clube. O jogador foi pedido do técnico Erik ten Hag, que já havia trabalhado com ele no Ajax. Em sua primeira temporada, o brasileiro fez dez gols e deu cinco assistências em 47 jogos. Na temporada seguinte, Antony foi menos aproveitado, fazendo apenas três gols e duas assitências, frustrando os torcedores levando em conta o valor que lhe foi pago.

David de Gea, por outro lado, é ídolo do Manchester United. O espanhol chegou ao clube para a temporada 2011/2012 para substituir o lendário Edwin van der Sar. Ele ficou por 12 temporadas nos Red Devils, e foi campeão da Premier League, da Europa League, da FA Cup, duas vezes campeão da Taça da Liga Inglesa e três vezes campeão da Supercopa da Inglaterra. De Gea caiu de rendimento nos últimos anos de sua passagem pelo United, que não renovou com o goleiro após longa passagem.