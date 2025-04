Ex-zagueiro do Athletico-PR, Robson Bambu vive um momento iluminado na Europa. O defensor, que atualmente defende o Braga, marcou o primeiro gol de sua carreira contra o Benfica, em janeiro, e é um dos pilares da equipe que segue mirando as primeiras colocações da Liga Portugal.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Em entrevista ao Lance!, o atleta relembrou a passagem pelo futebol brasileiro, onde defendeu gigantes como Santos, Vasco e Corinthians. O melhor momento na terra natal para o jogador foi no Athletico-PR, com o ápice atingido na conquista da Copa do Brasil de 2019. Na final, o Furacão superou o Inter duas vezes para levantar o troféu inédito.

continua após a publicidade

Titular daquela campanha, Bambu destacou o principal embate individual da decisão: Paolo Guerrero. O peruano, que fez história no Corinthians e passou pelo Flamengo, vivia grande fase com a camisa 9 colorada. O zagueiro, por sua vez, aproveitou a lembrança para comparar o atacante com um rival direto no país lusitano: Viktor Gyökeres.

— Enfrentei dois atacantes que são muito diferentes (dos demais). Paolo Guerrero, na final da Copa do Brasil, e recentemente o Gyökeres. Praticamente são as mesmas características, mas Gyökeres consegue sobressair mais do que o Paolo Guerrero por conta da velocidade que ele tem, essa profundidade que ele leva os zagueiros — disse Bambu.

continua após a publicidade

Paolo Guerrero, do Inter, em duelo contra o Robson Bambu, do Athletico-PR (Foto: Joao Vitor Rezende Borba/AGIF)

➡️ Destaque na Europa, Robson Bambu compara realidade com o futebol brasileiro: ‘Diferença clara’

⚽ Gyökeres, o artilheiro da Europa 🌍

Em Portugal desde o início da temporada europeia de 2023/24, Gyökeres desembarcou como um desconhecido que fez a diferença em pouco tempo de casa. Na última rodada do futebol europeu, Gyökeres, ultrapassou Mohamed Salah, do Liverpool, na corrida pela Chuteira de Ouro da Europa. Ao marcar quatro gols na vitória do Sporting por 5 a 0 sobre o Boavista, pela Liga Portugal, o sueco chegou aos 38 gols na liga nacional. Na janela de transferências de inverno do Velho Continente, o artilheiro é considerado a próxima "bola da vez" dos principais clubes do mundo.