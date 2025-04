Com passagens pela base do Vitória e do Palmeiras, Yan Matheus é destaque do futebol japonês desde 2022. Pelo Yokohama Marinos, ele faz parte do ataque brasileiro composto por Anderson Lopes, ex-Avaí e Élber, ex-Cruzeiro. Contudo, o camisa 11 não descarta voltar para suas origens em um futuro próximo, visto que saiu do país precocemente devido à falta de espaço no profissional do Verdão.

Em entrevista ao Lance!, Yan disse que ainda mantém olhos atentos ao futebol brasileiro. Prejudicado pelo fuso horário japonês, o jogador revela que tenta acompanhar as partidas do campeonato nacional.

— Tento acompanhar alguns jogos, nem sempre consigo devido ao fuso horário. Os jogos que são 21h30 aí no Brasil são no horário que estou chegando no CT para começar o treino, então consigo assistir ao primeiro tempo. Mas quando são à tarde fica difícil, já é madrugada para mim. Os que não consigo acompanhar ao vivo, vejo os melhores momentos no YouTube. Estou sempre ligado no Campeonato Brasileiro — disse Yan.

Nesse sentido, ele afirma que gostaria de voltar a atuar no Brasil, visando participar das grandes competições do calendário sul-americano. Ponta-direita canhoto, Yan começou a carreira no Vitória aos 17 anos e chegou a base do Palmeiras em 2017, para reforçar o time Sub-20. Além disso, foi emprestado ao Sport durante o período vinculado ao Verdão, onde disputou a Série B do Brasileirão em 2019.

— Sim (vê volta ao Brasil com bons olhos), a gente sabe a qualidade que o futebol brasileiro tem. Penso em voltar ao Brasil num futuro próximo, porque vai ser importante para a minha carreira, fiquei pouco tempo aí. É uma experiência que ainda quero ter: disputar Libertadores e a Série A do Brasileirão. Penso, sim, em voltar e escrever uma história no Brasil — pontuou o jogador, sobre seu futuro.

🟢🟡 Desejo de voltar ao Brasil, sonho de atuar na Europa? 🌍

Antes de ingressar no futebol do Japão, Yan teve experiências no Velho Continente durante o acordo contratual com o Palmeiras. Pela Liga Portugal, passou por Estoril, em 2019, e Moreirense, entre 2020 e 2022, com bons números na segunda oportunidade: 13 gols e 10 assistências em 66 jogos.

A longo prazo, o brasileiro almeja o sonho atemporal de todo jogador de futebol: brilhar em solo europeu pelos melhores times do mundo e jogar a Champions League. Ser convocado para a Seleção, ademais, segue nos planos de Yan:

— Eu, como jogador de futebol, tenho que ter sonhos grandes. Então sonho, sim, em jogar uma Champions na Europa e defender a Seleção Brasileira. A gente sabe como o futebol é louco: tudo pode acontecer. Então, são sonhos que mantenho vivo e, dependendo das minhas exibições, podem ser palpáveis, posso chegar lá — finalizou.

