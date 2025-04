Yokohama Marinos e Al-Nassr terão os caminhos cruzados pelas quartas de final da Champions League da Ásia neste sábado (26), às 16h30 (de Brasília). Quem vencer o jogo único, irá para a semifinal do torneio continental. Contudo, o duelo tem um significado além da classificação para Yan Matheus, destaque do Tricolor japonês, que irá realizar o sonho de jogar ao lado do seu ídolo, Cristiano Ronaldo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A vida de Yan mudou em agosto de 2022, quando foi adquirido pelo Marinos, entidade tradicional do futebol asiático. Após experiências no futebol brasileiro e português, o ponta-direita havia finalmente encontrado seu espaço para desfilar pelo lado do campo com a perna esquerda. Em entrevista ao Lance!, ele comentou a grande oportunidade de dividir os gramados com sua inspiração pessoal na Champions asiática:

continua após a publicidade

— É um jogo bem especial, vai ser a realização de um sonho dividir o campo com meu ídolo, jogador que cresci assistindo. Vai ser um momento memorável para mim. Não só o Cristiano Ronaldo, mas tem outros grandes jogadores (no Al-Nassr). Vai ser um jogo bem difícil, eles são os favoritos, mas queremos surpreender. O grupo todo está concentrado e focado em busca dessa vitória, importante para o campeonato e para ganhar confiança no restante da temporada — disse o ex-Palmeiras.

— Estou ansioso, vai ser uma briga grande com os outros jogadores, todos vão tentar trocar camisa com ele. Se tiver oportunidade, vai ser ainda mais memorável para mim. Será a minha primeira partida com ele, vai ser bem especial — completou Yan.

continua após a publicidade

⚔️ Champions League da Ásia: Yokohama Marinos e Al-Nassr 🌏

A equipe de Yan busca o título continental inédito no maior continente em extensão territorial. Para isso, levará para campo contra o Al-Nassr os bons números na edição de 2024/25: em nove jogos, oito vitórias e uma derrota. Na primeira fase, obteve 18 pontos e liderou o lado leste da competição, com 14 gols feitos e sete sofridos. Ao lado do brasileiro Anderson Lopes, artilheiro da Champions com nove gols, Yan é um dos destaques individuais do Tricolor no torneio: quatro tentos e três assistências. No primeiro teste no mata-mata, duas vitórias seguras contra o Shanghai Port, da China, na fase anterior às quartas.

O Al-Nassr, por sua vez, terminou na terceira posição no lado oeste da fase inicial, com cinco vitórias, dois empates e uma derrota. Referência técnica da equipe, Cristiano Ronaldo tem sete gols na campanha. Nas oitavas, o time saudita passou com tranquilidade do Esteghlal, do Irã, com um empate em 0 a 0 como visitante e uma vitória por 3 a 0 na volta em casa.

➡️ Destaque na Europa, Robson Bambu compara realidade com o futebol brasileiro: ‘Diferença clara’