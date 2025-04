Robson Bambu, zagueiro com passagens por gigantes do futebol brasileiro, vive um momento positivo no Braga-POR. Em entrevista ao Lance!, o atleta de 27 anos comparou as experiências que teve ao longo da carreira, na esfera sul-americana e europeia.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Bambu foi revelado pelas categorias de base do Santos, mas viveu seu melhor momento no Brasil quando defendeu o Athletico-PR, onde conquistou a Copa do Brasil de 2019. Depois ser comprado pelo Nice-FRA, foi emprestado para Vasco, Corinthians e Arouca-POR, antes de ser adquirido em definitivo pelo Braga no último verão europeu. No clube, ele é um dos pilares da equipe que segue mirando as primeiras colocações da Liga Portugal.

continua após a publicidade

Todo esporte pode ser divido em quatro aspectos: físico, tático, técnico e psicológico. Com base no que viveu nos seus seis anos como jogador profissional, Bambu revela que a vertente que mais difere os continentes no ramo futebolístico é o posicionamento estratégico em campo.

— Aqui na Europa você vê os jogadores tendo muita obediência tática, cada um dentro da sua função. No Brasil, os jogadores têm mais liberdade para sair da sua posição. No Nice (França), não é muito diferente de Portugal. A diferença clara que senti é essa, mesmo no Arouca em seis meses.

continua após a publicidade

Para ter vantagem nos gramados, o zagueiro realiza uma preparação diferenciada dos demais há dois anos. A "Performa Sports", consultoria de análise de desempenho individual, trabalha a fim de melhorar as características de jogo e de posicionamento dos atleta, como Bambu.

— Nos últimos tempos, eu faço um trabalho que valorizo muito com uma empresa. Vejo que evolui em muitos aspectos, principalmente por estar aqui na Europa hoje, sendo um futebol mais tático, que precisa ocupar bem o espaço, sendo muito rápido. Isso tem me ajudado muito, mesmo atuando pelo lado esquerdo, por mais que minha posição de origem seja no centro ou na direita.

🔢 Números de Robson Bambu pelo Braga

⚽ 20 jogos

🥅 1 gol

🟨 7 cartões amarelos

✅ 11 vitórias

🟰 3 empates

❌ 6 derrotas