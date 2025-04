Gyokeres ultrapassa Salah na corrida pela Chuteira de Ouro

O atacante Viktor Gyokeres, do Sporting, ultrapassou Mohamed Salah, do Liverpool, na corrida pela Chuteira de Ouro da Europa. Ao marcar quatro gols na vitória por 5 a 0 sobre o Boavista, pelo Campeonato Português, o sueco chegou aos 57 pontos depois de anotar 38 gols na liga nacional. Enquanto isso, o egípcio soma 56 pontos pelos 28 gols na Premier League.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A regra da Chuteira de Ouro é contar os gols marcados nos campeonatos nacionais, com um efeito multiplicador de acordo com o país. O prêmio usa um critério que atribui pesos diferentes às ligas europeias, dependendo da dificuldade.

continua após a publicidade

As cinco principais ligas europeias (Alemanha, Espanha, França, Inglaterra e Itália) têm peso 2. Enquanto isso, as ligas de países entre a 6ª e a 22ª posição no ranking da Uefa, como Portugal, onde joga Gyokeres, tem peso 1,5.

Em terceiro lugar está o atacante Robert Lewandowski, do Barcelona, com 25 gols marcados e 50 pontos na disputa. Com 24 para cada, Harry Kane (Bayern de Munique) e Mateo Retegui (Atalanta) fecham o top-5 da disputa pela Chuteira de Ouro.

continua após a publicidade

➡️ Apagão na Europa: o que pode acontecer com o futebol?

Corrida pela Chuteira de Ouro

Gyokeres (Sporting) - 38 gols - 57 pontos (1,5x) Salah (Liverpool) - 28 gols - 56 pontos (2x) Lewandowski (Barcelona) - 25 gols - 50 pontos (2x) Harry Kane (Bayern) - 24 gols - 48 pontos (2x) Mateo Retegui (Atalanta) - 24 gols - 48 pontos (2x) Mbappé (Real Madrid) - 22 gols - 44 pontos (2x) Isak (Newcastle) - 22 gols - 44 pontos (2x) Mika Biereth (Sturm Graz e Monaco) - 24 gols - 42,5 pontos (1,5x no Sturm Graz e 2x no Monaco) Dembélé (PSG) - 21 gols - 42 pontos (2x) Haaland (Manchester City) - 21 gols - 42 pontos (2x)