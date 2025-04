Yan Matheus, de 26 anos, é mais um nome que ganhou a vida no futebol internacional, mas que não está no imaginário do torcedor brasileiro por conta da rápida passagem nos gramados locais. Consolidado no outro lado do globo, o jogador destaca-se em território japonês com a camisa do Yokohama Marinos, clube que ingressou no City Group em 2014.

O próximo compromisso de Yan em campo é contra o Al-Nassr, equipe de Cristiano Ronaldo, pelas quartas de final da Champions League da Ásia. Em entrevista ao Lance!, o brasileiro falou do momento atual do clube na temporada e a importância da competição continental desta edição.

👍 Sensação na Ásia, decepção no Japão👎

Ao lado do brasileiro Anderson Lopes, artilheiro da Champions com nove gols, Yan é um dos destaques individuais do Tricolor japonês no torneio. São quatro gols e três assistências nesta edição, com participação como titular em todas as nove exibições da equipe. O último tento ocorreu no jogo de volta das oitavas, em duelo contra o Shanghai Port, que terminou em 4 a 1 para o Yokohoma.

Leão fora do país, evidencia-se que um gatinho poderia ser o animal que simboliza a temporada do clube neste ano novo japonês. O time de Yan amarga a lanterna na liga nacional, com oito pontos em 12 rodadas; somente uma vitória. A equipe passou por recente troca de comando técnico, com a saída de Steve Holland, antigo assistente de Gareth Southgate na seleção inglesa, que foi demitido em 18 de abril de 2025. O atual interino é o australiano Patrick Kisnorbo.

— Estamos vivendo momentos de dificuldade no Campeonato Japonês, a equipe não está se encaixando. Teve a troca de treinador recentemente, estamos com um técnico interino no momento. Mas todo o grupo está fechado, sabemos que temos que virar a chave, até porque na Champions League as coisas têm acontecido de uma boa forma, temos conseguido vencer os jogos. Agora vai ser importante essa mudança de chave: entender que é uma competição diferente, que podemos conquistar grandes coisas, e depois voltar a pensar na J-League e na situação que estamos — explicou Yan.

⚽ Carreira e encontro com Cristiano Ronaldo 🫂

Natural de Alagoinhas-BA, Yan começou a carreira no Vitória aos 17 anos e chegou a base do Palmeiras em 2017, para reforçar o time Sub-20. Pela Academia, dominou a categoria no ano seguinte, sendo titular nas conquistas do Paulistão e do Brasileiro.

Entretanto, os tempos áureos do Verdão na elite do futebol sul-americano fizeram com que o jovem não fosse aproveitado no time principal à época, o que o levou a sucessivos empréstimos. No Velho Continente, teve experiências no futebol português, em passagens por Estoril e Moreirense, com rápido intervalo no Sport-PE, onde disputou a Série B do Brasileirão em 2019.

A vida de Yan mudou em agosto de 2022, quando foi adquirido pelo Yokohama Marinos, entidade tradicional do futebol asiático. O clássico ponta brasileiro havia finalmente encontrado seu espaço para desfilar pelo lado do campo com a perna esquerda. No currículo já foi Campeão da J-League, da Supercopa do Japão e vice da Champions League da Ásia em 2023/24, sendo o líder em participações em gols da equipe.

Agora, pela mesma competição, terá oportunidade de atuar ao lado do seu grande ídolo no futebol: Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, o CR7. O sonho, que será realizado em jogo único neste sábado (26), vale vaga na semifinal do torneio.

— É um jogo bem especial, vai ser a realização de um sonho dividir o campo com meu ídolo, jogador que cresci assistindo. Vai ser um momento memorável para mim. Não só o Cristiano Ronaldo, mas tem outros grandes jogadores (no Al-Nassr). Vai ser um jogo bem difícil, eles são os favoritos, mas queremos surpreender. O grupo todo está concentrado e focado em busca dessa vitória, importante para o campeonato e para ganhar confiança no restante da temporada — disse o camisa 11 do Yokohama.

— Estou ansioso, vai ser uma briga grande com os outros jogadores, todos vão tentar trocar camisa com ele. Se tiver oportunidade, vai ser ainda mais memorável para mim. Será a minha primeira partida com ele, vai ser bem especial — completou.

