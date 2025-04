Líder da Série B, Athletico-PR recebe apoio de Robson Bambu

Robson Bambu, ex-zagueiro do Athletico-PR, vive um momento iluminado na Europa. O defensor, que atualmente defende o Braga, marcou o primeiro gol de sua carreira contra o Benfica, em janeiro, e é um dos pilares da equipe que segue mirando as primeiras colocações da Liga Portugal.

continua após a publicidade

➡️ Ex-Athletico, Robson Bambu celebra momento positivo no futebol português

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Em entrevista ao Lance!, o atleta relembrou a passagem pelo futebol brasileiro, onde defendeu gigantes como Santos, Vasco e Corinthians, mas definiu a trajetória no Furacão como seu principal momento na terra natal.

continua após a publicidade

- Acredito que minha melhor passagem tenha sido no Athletico-PR. Um clube que eu tenho um carinho imenso, pude conquistar títulos lá, e até hoje tenho vínculos de amizade. Foi o clube que me projetou para a Europa, para o Nice. Tive bons momentos lá, conquistei uma Copa do Brasil, então é um clube que eu desejo todo sucesso. Eles vivem um momento de reformulação, então espero que dê tudo certo para que possam voltar ao cenário onde merecem estar. Fui muito feliz ali, tenho grandes recordações, e acredito que ali foi onde tive minha melhor passagem - analisou.

Bambu chegou ao Athletico para a temporada de 2019, após deixar o Santos. No mesmo ano, fez parte da campanha de título na Copa do Brasil, onde assumiu a titularidade na reta final e fez a diferença. Na decisão, diante do Internacional, o jogador protagonizou um momento lembrado pelos torcedores: ao se chocar com o companheiro Márcio Azevedo, viu seu olho inchar, mas não pôde deixar o campo por conta o limite de substituições, e permaneceu em campo mesmo com o problema.

continua após a publicidade

- Em 2019 pudemos conquistar aquele título inédito, nos minutos finais joguei com o olho inchado. É até legal, pois é uma recordação boa para os athleticanos e para mim. Mostra o quão resiliente eu fui naquele jogo, não só eu, mas todos os companheiros, porque foi um jogo muito difícil contra o Inter. Muitas pessoas não acreditavam que a gente poderia ser campeão, e a gente escutava sempre isso na mídia e nos bastidores. Mas ao mesmo tempo, tínhamos uma tranquilidade imensa, porque éramos um time bom. A única coisa que a gente pensava era entrar, ser feliz e jogar futebol. O que vai acontecer depois a gente não sabe, mas temos que acreditar. E graças a Deus, pudemos sair coroados com o título. Fiquei com o meu nome marcado na história do clube, e isso é muito legal - relembrou o zagueiro.

➡️ Ex-jogadores de Flamengo e São Paulo entram em processo disciplinar em Portugal após festa

Robson também deixou um recado aos torcedores do Athletico, que atualmente está na disputa da Série B. O clube foi rebaixado na última rodada do Brasileirão de 2024, mas iniciou a campanha em busca do acesso de maneira positiva: com nove pontos em quatro jogos, lidera a segunda divisão nacional.

- Assisto aos jogos no Brasil, mas agora são quatro horas de diferença. Sempre consigo assistir mais aos finais de semana. Não passava pela minha cabeça que o Athletico estaria nesse momento, mas acredito que se todos os jogadores que hoje fazem parte do elenco se juntarem com determinação, o clube vai voltar à primeira divisão, onde deve estar. Desejo todo o sucesso para o clube, tenho boas recordações - completou Bambu.