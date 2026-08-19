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Baltazar projeta duelo do Sion contra o Ajax na Conference League

Meio-campista marcou em todas as fases prévias e encara gigante holandês

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
19/08/2026 14:28
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Fase iluminada: o brasileiro Baltazar celebra momento artilheiro pelo Sion nas fases decisivas da Conference League.
Fase iluminada: o brasileiro Baltazar celebra momento artilheiro pelo Sion nas fases decisivas da Conference League (Foto: Divulgação)

O meio-campista brasileiro Baltazar vive um dos momentos mais iluminados da sua carreira no futebol europeu. Destaque absoluto do Sion, da Suíça, o jogador é a principal esperança da equipe no confronto decisivo contra o gigante holandês Ajax, válido pela última rodada dos playoffs da Conference League.

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O duelo de ida acontece nesta quinta-feira, às 15h15 (horário de Brasília), em solo suíço. O confronto da volta será disputado na próxima semana, na Holanda, definindo quem avança para a cobiçada Fase de Liga da competição continental.

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Fase iluminada: o brasileiro Baltazar celebra momento artilheiro pelo Sion nas fases decisivas da Conference League.
Fase iluminada: o brasileiro Baltazar celebra momento artilheiro pelo Sion nas fases decisivas da Conference League (Foto: Divulgação)

— Sabemos da qualidade e da história que o Ajax tem, mas chegamos até aqui porque fizemos por merecer. Serão dois jogos muito difíceis, e queremos aproveitar o fator casa na primeira partida para buscar um bom resultado e ficar em vantagem. Vamos entrar em campo muito determinados e confiantes no que temos feito — projetou o brasileiro.

Protagonismo e gols nas fases preliminares

A caminhada do Sion até os playoffs finais contou com protagonismo direto do volante brasileiro. Baltazar foi decisivo ao marcar dois gols em cada uma das fases eliminatórias anteriores, tornando-se o pilar ofensivo do meio-campo suíço nas partidas internacionais.

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Apesar da excelente fase individual, o jogador fez questão de dividir os méritos com o grupo e ressaltar o objetivo coletivo antes do desafio diante do tradicional rival holandês.

— Fico muito feliz pelos gols que fiz nessas fases preliminares e, principalmente, por ter ajudado a equipe a chegar até aqui. São momentos muito especiais para mim, mas o mais importante é o trabalho que estamos construindo juntos. Agora temos mais um grande desafio pela frente e vamos fazer o nosso melhor para conquistar a classificação — concluiu o meio-campista.

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