Atuação de joia do Real Madrid faz jornal questionar titularidade de Rodrygo

O meia Arda Güler foi um dos principais nomes da vitória do Real Madrid por 3 a 2 sobre o Celta de Vigo, neste domingo (4), pela 34ª rodada da La Liga. Autor de gol e assistência no duelo, o turco de 20 anos foi destacado pela imprensa espanhola, que questionou a titularidade de Rodrygo em temporada marcada por resultados e números negativos.

O diário "Marca" acredita que Ancelotti beneficia jogadores treinados por ele desde que chegou ao clube em junho de 2021, invés de testar novos nomes. Em especial, as joias mais pedidas para ganhar mais minutos são Endrick e Arda Güler.

Com isso, o jornalista Juan Ignacio Garcia-Ochoa escreveu em sua coluna que o treinador do Real Madrid deveria dar mais espaço ao meia turco no lugar de Rodrygo, autor de somente um gol nos últimos 21 jogos. O camisa 11 brasileiro, inclusive, não esteve à disposição de Ancelotti devido a uma forte gripe que o impossibilitou de jogar.

- Desde o primeiro dia em que vestiu a camisa do Real Madrid, ele mostrou que é um jogador especial, certamente com muito trabalho pela frente, mas um jogador em que vale a pena apostar. Ancelotti nunca fez isso. Porque colocá-lo em campo, como agora, quando as lesões são a única saída, não é apostar nele - criticou o jornal "Marca".

- Por que Ancelotti insistiu tanto em Rodrygo e tão pouco em Güler? A resposta está na falta de fé do treinador italiano nos jovens jogadores em detrimento da meritocracia. Jogadores como Gavi, Fermín, Casadó ou Gerard Martin não teriam sido possíveis com Carletto - seguiu.

Após sucesso no Fenerbahçe, a joia foi contratada aos 18 anos por 20 milhões de euros (R$ 106,8 milhões). Na temporada, os minutos de Güler em campo pelo Real Madrid foram distribuídos ao longo de 39 partidas (média de quase 37,6 minutos por jogo). No período, o reserva anotou cinco gols e contribuiu com oito assistências.

Como foi o jogo do Real Madrid?

Apesar de ter mostrado grande força no primeiro tempo, o Real Madrid chegou perto de sofrer o empate do Celta de Vigo no Santiago Bernabéu. Os gols foram marcados por Mbappé - duas vezes - e Arda Güler aos Merengues, enquanto Javi Rodríguez e Swedberg diminuíram aos visitantes.

Com o resultado, a distância do Real para o líder Barcelona (79) permaneceu em quatro pontos, visto que a equipe catalã venceu o Valladolid no dia anterior. Faltando quatro jogos para o fim do campeonato, os times se encaram no "El Clásico" na próxima rodada.