Como era o time do Real Madrid na última vez que perdeu para Celta de Vigo?

Real Madrid e Celta de Vigo se enfrentam neste domingo (4), no Estádio Santiago Bernabéu, em duelo válido pelo 34ª rodada da La Liga. Apesar de não viver a melhor temporada no comando de Carlo Ancelotti e precisando dar a volta por cima no Campeonato Espanhol, os Merengues têm uma escrita que pode ser benéfica: não perdem para os Celestes há mais de oito anos.

No dia 18 de janeiro de 2017, o Real Madrid recebeu o Celta de Vigo no Santiago Bernabéu para o jogo de ida das quartas de final da Copa do Rei. Naquela ocasião, o time madrilenho foi a campo com: Kiko Casilla; Danilo, Varane, Sergio Ramos e Marcelo; Casemiro, Kroos e Luka Modric; Lucas Vázquez, Cristiano Ronaldo e Asensio.

Mesmo com um time recheado de estrelas e que seria campeão da Champions League futuramente, o Real Madrid treinado por Zidane tropeçou em casa e se complicou para o jogo da volta. O lateral brasileiro Marcelo chegou a marcar para o time merengue, mas falhou no gol de Iago Aspas e viu Jonny Castro decidir a vitória adversária.

Dias antes da derrota, o Real viu uma invencibilidade recorde de 40 jogos cair por terra diante do Sevilla. Além disso, a partida marcou o retorno de Cristiano Ronaldo à Copa do Rei, após quase dois anos longe do torneio. Nem mesmo o artilheiro português foi capaz de impedir o desastre.

Celta surpreendeu o Real Madrid em pleno Santiago Bernabéu (Foto: JAVIER SORIANO / AFP)

Como foi o jogo?

O Real Madrid dominou a partida, sobretudo na posse de bola, mas pecou demais na criação das jogadas. Aos 19 da etapa final, Marcelo tentou afastar de costas e entregou nos pés de Iago Aspas, mas conseguiu se redimir pouco depois com um belo chute na área adversária.

Só que, como nem tudo são flores, a resposta veio em seguida: Jonny Castro recebeu no meio da defesa e recolocou os visitantes na frente. Benzema ainda teve a chance de evitar a derrota nos minutos finais, mas isolou a bola.

Oito anos depois, as equipes se enfrentam na 34ª rodada da La Liga. Do time titular, apenas dois permanecem no time, agora comandado por Carlo Ancelotti: Luka Modric e Lucas Vázquez.