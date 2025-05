Real Madrid sofre, mas bate Celta e se aproxima de líder em La Liga

O Real Madrid venceu o Celta de Vigo por 3 a 2, neste domingo (4), pela 34ª rodada da La Liga. Apesar de ter mostrado grande força no primeiro tempo, os Celestes chegaram perto do empate no Santiago Bernabéu. Os gols foram marcados por Mbappé - duas vezes - e Arda Güler aos Merengues, enquanto Javi Rodríguez e Swedberg diminuíram aos visitantes.

Com o resultado, a distância do Real Madrid para o líder Barcelona (79) permaneceu em quatro pontos, visto que a equipe catalã venceu o Valladolid no dia anterior. Faltando quatro jogos para o fim do campeonato, os times se encaram no "El Clásico" na próxima rodada. Enquanto isso, o Celta se mantém na 7ª colocação e briga por vaga na Liga Europa.

Como foi a partida entre Real Madrid e Celta por La Liga?

O Real Madrid voltou ao Santiago Bernabéu pela primeira vez após o falecimento de Papa Francisco no dia 21 de abril, e o clube o homenageou antes da bola rolar contra o Celta de Vigo. A partida começou com boas chances dos dois lados, mas os Blancos se mostraram superiores rapidamente. Fortes nas marcações altas e roubadas de bola, a equipe de Carlo Ancelotti teve o triunfo do meia Arda Güler, principal nome do Real no jogo.

Aos 32 minutos da primeira etapa, o turco recebeu após cobrança de escanteio e bateu forte cruzado, sem chances para o goleiro Guaita. Menos de dez minutos depois, foi a vez de Mbappé. O camisa 9 francês aproveitou o contra-ataque depois de ser lançado por Jude Bellingham, fez a marcação ir para trás e optou pelo chute.

Real Madrid sofre, mas bate Celta e se aproxima de liderança de La Liga (Foto: Pierre-Philippe MARCOU / AFP)

A tônica do jogo permaneceu pouco depois da volta do intervalo. Güler, mais uma vez, encontrou Mbappé em profundidade e finalizou para marcar o terceiro do time merengue. A dupla assumiu o protagonismo e quis matar o jogo.

Mas, a resposta do Celta apareceu. Aos 23 minutos do segundo tempo, o zagueiro Javi Rodríguez aproveitou o rebote da cobrança de escanteio. Lucas Vázquez tirou da linha, mas a sobra ficou para o Celta.

Depois disso, os visitantes assustaram o Real Madrid de vez: Iago Aspas, que havia acabado de entrar, lançou para Swedberg, que marca o segundo e criou drama no Bernabéu. O Celta, inclusive, chegou perto de empatar em passe incrível de Aspas, mas Courtois conseguiu evitar o tento. Com o 3 a 2, as equipes tiveram muita trocação, mas o placar seguiu o mesmo.

O que vem por aí?

Eliminado nas quartas da Champions e vice da Copa do Rei, o Real Madrid precisa brigar pelo título espanhol caso queira terminar a temporada com uma taça. Agora com 75 pontos, o clube se aproximou do líder Barcelona e terá um confronto direto na Catalunha na próxima semana. Do outro lado, o Celta recebe o Sevilla no sábado (10) e briga na zona de classificação em competições europeias.