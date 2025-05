Golaço de Arda Güler enlouquece torcedores do Real Madrid: ‘Acabou para Rodrygo’

Com gols de Mbappé e Arda Güler, o Real Madrid terminou o primeiro tempo com grande vantagem sobre o Celta de Vigo neste domingo (4), pela 34ª rodada da La Liga. O meia turco foi o principal nome da primeira etapa e abriu o placar com um golaço após cobrança de escanteio. O desempenho fez diversos torcedores discutirem sobre uma possível titularidade da joia no lugar do brasileiro Rodrygo.

Rodrygo não esteve à disposição do técnico Carlo Ancelotti devido a uma forte gripe que o impossibilitou de jogar. Ele chegou a treinar com febre nesta sexta-feira (2). Em seu lugar, Güler foi escalado e aproveitou a oportunidade, se mostrando cada vez mais influente e decisivo no Real Madrid. Confira a reação dos torcedores com o golaço do turco:

Arda Güler pelo Real Madrid

Após sucesso no Fenerbahçe, a joia foi contratada aos 18 anos por 20 milhões de euros (R$ 106,8 milhões). Na temporada, os minutos de Güler em campo pelo Real Madrid foram distribuídos ao longo de 37 partidas. No período, o reserva anotou cinco gols e contribuiu com sete assistências.