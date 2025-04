Rodrygo sofre críticas da mídia espanhola e tem futuro incerto no Real Madrid: ‘Elo mais fraco’

Não é um bom momento para ser jogador do Real Madrid. Na busca por culpados após a sequência de resultados negativos, o brasileiro Rodrygo tem sido o principal alvo das críticas por parte da imprensa espanhola, ao lado do técnico Carlo Ancelotti, possível novo comandante da Seleção Brasileira.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A derrota do Real Madrid para o Barcelona não será esquecida pelo lado merengue tão cedo. Contudo, o ex-Santos teve uma atuação para não ser recordada pelos torcedores da capital espanhola. Autor de somente um gol nos últimos 21 jogos, ele foi substituído por Mbappé no intervalo. O francês, por sua vez, foi o responsável pela melhora do time no segundo tempo.

continua após a publicidade

Segundo o jornal "As", a possibilidade de saída do treinador italiano, a chegada de um novo nome no comando técnico e o impacto da chegada do camisa 9 nesta temporada são alguns dos motivos apontado pelo veículo para mostrar que o brasileiro pode sair do clube.

Mbappé e Bellingham são recém-contratados e estão mostrando um desempenho estratosférico dentro e fora de campo. E Rodrygo definitivamente se tornou o elo mais fraco do quarteto fantástico. escreveu o jornalista Marco Ruiz, na reportagem do "As"

A principal justificativa elaborada pelo jornal é que a formação de ataque merengue composta por Mbappé, Vini Jr, Bellingham e Rodrygo não consegue ser sustentável em campo, por conta da concorrência e o balanço defensivo do time.

continua após a publicidade

— Se algo foi provado nesta temporada, é que o time não pode ser sustentado apenas pelos quatro do ataque. A aparente chegada de um novo treinador deixa o brasileiro em desvantagem em relação aos concorrentes por uma vaga no time titular — completou.

➡️ Astro do Real Madrid abre o jogo após vice para o Barcelona: ‘Acontecerá muitas outras vezes’

Rodrygo em ação na final da Copa do Rei contra o Barcelona (Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP)

🫂 Vini Jr: amigo ou concorrente direto? ⚔️

O periódico conclue o texto comparando a situação dos protagonistas brasileiros do Real Madrid das últimas temporadas. O camisa 7, que tem contrato até 30 de junho de 2027 no clube, deve ampliar seu vínculo na Espanha por mais dois ou três anos, o que seria uma "questão" para o companheiro de Seleção Brasileira.

— Agora um novo horizonte se abre para Rodrygo. Ele tem contrato até 2028 e, aparentemente, é um dos jogadores mais viáveis ​​que o Madrid pode aproveitar para enfrentar qualquer contratação importante que precise fazer para o meio-campo ou defesa. Para isso acontecer, Rodrygo tem que estar disposto a sair. E esse é o mistério que ainda precisa ser desvendado. A situação do brasileiro no Madrid está mais incerta do que nunca — finalizou Ruiz.

Nesse raciocínio, a recepção da mídia audiovisual local não é diferente. O programa "El Chiringuito" citou alguns jogadores que podem finalizar seus ciclos em Madri, com Rodrygo sendo um deles. Na análise, o ponta teria deixado a torcida merengue de lado nesta temporada após rumores de saída.

— Vinicius ficará e Mbappé acabou de chegar. O caso de Rodrygo é óbvio. Ele já sugeriu sair no verão se não jogasse. Ele jogou muito este ano e não teve o desempenho esperado. Ele deixou a torcida do Real Madrid indiferente. Você quer jogar, exige jogar, ameaça sair, e então ele não mostra que é o jogador do Madrid. Vejo Rodrygo fora do Real Madrid na próxima temporada. Aviso. Se uma oferta aparecer, ela será ouvida com atenção e ele não será impedido se quiser sair — pontuou o veículo.