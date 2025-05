O Real Madrid divulgou a escalação que irá a campo enfrentar o Celta de Vigo neste domingo (4), válido pela 34ª rodada da La Liga. O maior desfalque dos Merengues é o brasileiro Rodrygo que, segundo informações da equipe espanhola, enfrenta uma forte gripe que o impossibilitou de jogar. Ele chegou a treinar com febre nesta sexta-feira (2).

Mendy, Militão, Carvajal, Camavinga e Rüdiger, Alaba e Rodrygo são as sete baixas da equipe de Carlo Ancelotti, sendo apenas o camisa 11 que não será ausência até o fim da temporada.

Contudo, a escalação do Real Madrid que entrará em campo contra o Celta de Vigo tem: Courtois; Lucas Vázquez, Raúl Asencio, Tchuoaméni e Fran Garcia; Valverde, Dani Ceballos e Arda Güler; Bellingham, Vini Jr e Mbappé.

Problemas com lesões no Real Madrid

A carência de jogadores por contusões foi um dos grandes problemas do Real na temporada, mas a questão intensificou-se após a derrota na final da Copa do Rei. O zagueiro Rüdiger teve lesão confirmada e se juntou a Mendy e Alaba entre os desfalques no resto da temporada.

A lesão de Rüdiger foi a primeira contastada e divulgada pelo Real Madrid. Durante a prorrogação do clássico, o zagueiro foi substituído aos seis minutos da prorrogação, dando lugar a Endrick. Ele ficará ausente dos gramados entre seis e oito semanas, de modo que o tira das últimas rodadas de La Liga.

Real Madrid durante a partida contra o Arsenal pela Champions League (Foto: Reprodução/Real Madrid)

Mendy, por outro lado, jogou por apenas oito minutos na final da Copa do Rei. O lateral francês não entrou em campo 100%, e após ter ficado fora do time por 45 dias, se machucou novamente e desfalcará o Real Madrid até o fim da temporada, incluindo o Mundial de Clubes, ficando de fora de quatro a seis semanas.

Assim como a dupla citada, Camavinga também desfalcará o restante do campeonato. O meio-campista rompeu por completo o tendão adutor da perna esquerda antes da final da Copa do Rei, e a imprensa espanhola garante que a recuperação deve levar no mínimo três meses para se recuperar.

O último desfalque a ser divulgado pelo Real Madrid foi Alaba. O jogador sofreu uma ruptura no menisco interno do joelho esquerdo, que também ficará de fora do Mundial de Clubes, assim como Mendy. Além deles, Dani Carvajal e Éder Militão seguem na recuperação de um rompimento do ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho direito.