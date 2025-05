Real Madrid faz homenagem ao Papa Francisco antes de jogo de La Liga

Pouco antes da bola rolar entre Real Madrid e Celta de Vigo, neste domingo (4), em duelo válido pelo 34ª rodada da La Liga, o time merengue concedeu uma homenagem ao Papa Francisco, falecido no dia 21 de abril, aos 88 anos. No Santiago Bernabéu, jogadores de ambas as equipes fizeram um minuto de silêncio ao pontífice.

No círculo central do campo, os atletas de Real Madrid e Celta de Vigo se reuniram em homenagem ao Papa Francisco. No topo da arena do clube madrilenho, uma imagem do líder religioso em preto e branco foi exibido aos torcedores. Confira a homenagem abaixo:

Morre Papa Francisco, torcedor do San Lorenzo e fanático por futebol

Morto aos 88 anos, Jorge Mario Bergoglio, nome de batismo do Papa Francisco, sempre foi um torcedor fanático pelo San Lorenzo. Apaixonado pelo time, ele acompanha sua trajetória e se orgulha de sua história. A conexão com o clube é tão forte que, em diversas ocasiões, recebeu representantes da equipe. A única conquista do time na Libertadores, em 2014 aconteceu, coincidentemente, após ele virar Papa.

Ao longo dos anos, recebeu inúmeros times e jogadores no Vaticano, além de colecionar camisas personalizadas de clubes e seleções de diversos países. A delegação argentina passou no Vaticano antes de todas as Copas desde 2014. Seu incentivo ao esporte também ficou evidente quando, em 2019, apoiou a criação do primeiro time feminino do Vaticano, ampliando ainda mais o espaço para a participação das mulheres na modalidade.

Papa Francisco sempre acreditou no futebol como um elemento essencial na construção de um mundo mais fraterno e unido. Para ele, o esporte tem o poder de transformar vidas, inspirar os jovens e levar mensagens de paz a diferentes povos.

