Atacante na mira do Flamengo chega a 100 gols no futebol europeu

No último sábado (4), o brasileiro Arthur Cabral marcou pelo Benfica, na derrota por 2 a 1, para o Braga, na Liga Potuguesa, e atingiu uma marca notável na carreira ao chegar aos 100 gols no futebol europeu. Aos 26 anos, o atacante já passou por três clubes desde que saiu do Palmeiras.

Em 2020, o jogador deixou o Brasil rumo Velho Continente. Seu primeiro clube fora do Brasil foi o Basel, da Suíça, onde ficou por duas temporadas até se transferir para a Fiorentina, em 2022. Pelo clube suíço, o brasileiro atou em 106 partidas, com 65 gols e 17 assistências.

Na Itália, o atacante jogou por um ano e meio e se tornou o maior artilheiro da Liga Conferência. Ao todo, Arthur Cabral marcou 19 gols e quatro assistências em 64 jogos. Neste período, entrou na mira do Barcelona, mas interesse não se concretizou.

O jogador chegou ao Benfica em 2023 e, desde então, vive altos e baixos no futebol português. Na equipe de Lisboa, foram 16 gols marcados e quatro assistências em 64 jogos disputados, sendo o último deles neste sábado, que o fez chegar a marca de 100 gols na Europa.

Interesse do Flamengo

Com a saída de Gabigol e a lesão de Pedro, a diretoria rubro-negra, agora, busca por um centroavante para esta temporada. O interesse pelo jogador do Benfica não é novo, e a chegada do novo diretor de futebol José Boto, que possui uma boa reação com o clube português, pode facilitar as tratativas.

Apesar do interesse do Flamengo, uma negociação não seria simples. O Benfica descarta liberar o atleta por empréstimo, priorizando uma venda definitiva nesta janela de transferências. Segundo o portal Transfermarkt, o atacante está avaliado em R$ 76 milhões, valor que exige um investimento financeiro.

